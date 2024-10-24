Первые подразделения военных из КНДР уже находятся в Курской области, — ГУР

По информации разведки, численность войска сейчас составляет 12 тысяч человек, среди которых 500 офицеров и три генерала.

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Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны. В среду, 23 октября они зафиксированы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По оценкам ведомства, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них — 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель.

"Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла", — рассказали в ГУР.

Там добавили, что подготовка прибывших солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора — "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

"В Кремле возлагают немалые надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", — отметили в разведке.

Напомним, 18 октября стало известно, что КНДР приняла решение направить в Россию для войны против Украины 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение спецназа. В общем Пхеньян решил развернуть четыре бригады.

На эту информацию отреагировала Южная Корея, отметив, что может вступить в российско-украинскую войну и направить в Украину военных и разведчиков. Сеул также может передать Киеву оружие для обороны и атаки.