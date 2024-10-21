Южная Корея планирует направить своих военных в Украину, — СМИ

По информации журналистов, страна планирует отправить, в том числе офицеров разведки и экспертов по тактике противника. Они будут предоставлять услуги переводчиков, а также информацию относительно военной тактики, доктрины и операций КНДР.

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Южная Корея может вступить в российско-украинскую войну и направить в Украину военных и разведчиков. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителя южнокорейской разведки.

Журналисты отмечают, что правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специалистов из Северной Кореи) и экспертов по тактике противника" в Украину.

Южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги переводчика в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен к украинским военным. Также они будут предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи. Также Министерство обороны Южной Кореи отметило, что рассмотрит возможность поставки летального оружия в Украину.

По информации издания, Россия не комментирует использование северокорейских солдат в так называемой "специальной военной операции" против Украины. В целом расширение военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией стало предметом взаимной обеспокоенности для Южной Кореи и НАТО.

"Правительство внимательно следит за ситуацией, оставаясь открытым для различных возможностей. Необходимые последующие меры будут рассмотрены и реализованы", — также заявил представитель министерства обороны Чон Ха-кю.

Сообщения Южной Кореи появились после того, как ГУР Минобороны и западные разведки сообщили, об отправке из КНДР в РФ нескольких тысяч военнослужащих для привлечения их к российско-украинской войне. Также OSINT-аналитики выяснили, что несколько тысяч северокорейцев действительно находятся на полигонах на Дальнем Востоке России.

По информации СМИ, среди тех военных могут быть почти 2 тыс. спецназовцев КНДР, которых муштровали для боев против Южной Кореи. Однако аналитики США дали этим Силам спецопераций лишь пять баллов из десяти.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что северокорейских военных сначала отправят в Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал противоречивыми сообщения об отправке военных КНДР на "СВО".