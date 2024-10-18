Обучают 11 тысяч солдат: Буданов рассказал, когда бойцы КНДР будут готовы воевать в Украине

Северокорейские войска, как утверждает начальник ГУР МОУ, будут использовать российское снаряжение и боеприпасы. Первый отряд из 2600 солдат отправится на территорию Курской области.

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Для участия в боевых действиях в Украине на востоке России проходят подготовку около 11 000 северокорейских пехотинцев. Об этом сообщил заявил глава Главного управления военной разведки Украины (ГУР), пишет издание The War Zone

"Они будут готовы (воевать в Украине — ред.) 1 ноября", — отметил генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По его словам, северокорейские войска будут использовать российское снаряжение и боеприпасы. Первый отряд из 2600 солдат отправится для ведения боевых действий в Курск. Где будет использоваться другая часть войска, пока неизвестно.

"Сейчас у нас нет полной картины", — сказал Буданов.

Участие солдат КНДР в войне против Украины: что известно

Напомним, что 15 октября стало известно о том, что северокорейские солдаты готовятся оказать поддержку российским войскам на поле боя. Тогда Фокус на основе собственных источников писал, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ формируется так называемый "особый бурятский батальон". Тогда же высказывалось предположение, что этих солдат готовят выполнять задачи возле городов Суджа и Курск.

Тогда же руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что несколько тысяч из армии КНДР могут воевать на временно оккупированных территориях Украины. На следующий день, 16 октября, бойцов КНДР уже заметили в рядах россиян в Курской области.