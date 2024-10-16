Бойцов КНДР уже заметили в рядах россиян в Курской области: детали

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", северокорейских военных уже наблюдали во время штурмовых действий ВС РФ. В Центре противодействия дезинформации не исключают, что вскоре бойцы КНДР могут появиться уже на территории Украины.

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Украинские бойцы, которые проводят спецоперацию в Курской области РФ, уже заметили в рядах ВС РФ бойцов из КНДР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Уже от двух собратьев из разных подразделений получил информацию о вероятном участии солдат КНДР в боях на Курщине. С их слов, некоторые бойцы наблюдали в штурмовых действиях данных персонажей. Отмечают азиатскую внешность + разговаривают далеко не на русском. Можно конечно сбросить все на то, что это куча бурятов, да и прямых доказательств этого пока нет, но и паспорта у них никто не будет спрашивать во время боя, да и откуда там резко взяться бурятам нам на фоне всех последних слухов", — написал он.

"Алекс" добавил, что появление таких солдат на Курщине не считает совпадением, а у украинских бойцов уже есть приблизительное понимание того, кто против них воюет.

В Центре противодействия дезинформации считают, что вскоре северокорейские воины могут оказаться также на территории Украины.

"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области, но не исключается, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно оккупированных территориях Украины вместе с бурятами", — отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина" считает, что КНДР будет продолжать отправлять людей, в частности офицеров, и не исключает появления северокорейского экспедиционного корпуса в Украине в несколько тысяч.

"Я думаю, на первом этапе это будет незначительный контингент, который КНДР отправит в РФ и оккупированный территорий, чтобы перенимать опыт, поскольку северокорейцы тоже хотят научиться трансформациям войны, научиться противостоять дронам, поскольку для них это тоже очень актуально. Это не меняет ситуацию. Любой выстрел северокорейского военного в сторону Украины — это прямое участие в войне. Они, скорее всего, будут выполнять задачи в артиллерии. Самое интересное, пойдут ли они в мясные штурмы? Тут у меня нет пока очевидного ответа", — говорит Мусиенко.

Напомним, что 15 октября, стало известно о побеге 18 военнослужащих из КНДР с позиций между Брянской и Курской областями России. Мотивы побега северокорейских солдат в настоящее время не установлены. Российские военные начали их поиски.