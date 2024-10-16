Бійців КНДР вже помітили в лавах росіян в Курській області: деталі

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", північнокорейських військових вже спостерігали під час штурмових дій ЗС РФ. У Центрі протидії дезінформації не виключають, що незабаром бійці КНДР можуть з'явитися вже на території України.

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Українські бійці, які проводять спецоперацію в Курській області РФ, вже помітили в лавах ЗС РФ бійців із КНДР. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Вже від двох побратимів з різних підрозділів отримав інформацію про ймовірну участь солдатів КНДР в боях на Курщині. З їхніх слів, деякі бійці спостерігали в штурмових діях даних персонажів. Відзначають азіатську зовнішність + розмовляють далеко не російською. Можна звісно скинути все на те, що то купа бурятів, та і прямих доказів цього поки що немає, але і паспорта в них ніхто не буде запитувати під час бою, та і звідки там різко взятись бурятам на фоні всіх останніх чуток", — написав він.

"Алекс" додав, що появу таких солдатів на Курщині не вважає збігом, а у українських бійців вже є приблизне розуміння того, хто проти них воює.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що незабаром північнокорейські вояки можуть також з'явитися на території України.

"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом із бурятами", — зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна" вважає, що КНДР продовжуватиме відправляти людей, зокрема офіцерів, і не виключає появи північнокорейського експедиційного корпусу в Україні в кілька тисяч.

"Я думаю, на першому етапі це буде незначний контингент, який КНДР відправить до РФ і окупований територій, щоб переймати досвід, оскільки північнокорейці теж хочуть навчитися трансформаціям війни, навчитися протистояти дронам, оскільки для них це теж дуже актуально. Це не змінює ситуацію. Будь-який постріл північнокорейського військового в бік України — це пряма участь у війні. Вони, швидше за все, будуть виконувати завдання в артилерії. Найцікавіше, чи підуть вони у м'ясні штурми? Отут у мене немає поки що очевидної відповіді", — говорить Мусієнко.

Нагадаємо, що 15 жовтня, стало відомо про втечу 18 військовослужбовців з КНДР з позицій між Брянською та Курською областями Росії. Мотиви втечі північнокорейських солдатів наразі не встановлені. Російські військові розпочали їх пошуки.