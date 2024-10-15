За 7 км від кордону з Україною: військові з КНДР вже почали тікати з позицій, — джерела

Російські військові розпочали пошуки корейців, але приховують від вищого керівництва факт втечі, кажуть інформатори Фокусу в спецслужбах.

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У вівторок, 15 жовтня, стало відомо про втечу 18 військовослужбовців з КНДР з позицій, розташованих на кордоні між Брянською та Курською областями Росії. Про це Фокусу повідомили власні джерела у спецслужбах.

Інцидент стався за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. За словами співрозмовника, мотиви втечі північнокорейських солдатів на цей час не встановлені. Російські військові розпочали їх пошуки.

"Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування", — повідомили інформатори.

Нагадаємо, що 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї висловив думку, що лідер КНРД Кім Чен Ин незабаром відправить на допомогу Володимиру Путіну своїх солдатів. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко тоді зазначив, що північнокорейські військові уже перебувають в Україні й навіть зазнають втрат.

У вівторок, 15 вересня, Фокус з посиланням на власні джерела повідомляв, що північнокорейські солдати готуються надати підтримку російським військам на полі бою. На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ формується так званий "особливий бурятський батальйон". Підрозділ комплектуватимуть громадянами Північної Кореї, а приблизна кількість особового складу оцінюється до 3 000 осіб.

За інформацією Андрія Коваленка, Росія може відправити північнокорейських військових у Курську область. Також їх можуть використовувати на тимчасово окуповані території України.