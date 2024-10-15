Воюватимуть із бурятами: солдати з КНДР готуються захищати Курську область, — джерела Фокусу

Північнокорейські військові нададуть підтримку окупантам у складі "особливого бурятського батальйону". Імовірно, їх готують виконувати завдання біля міст Суджа і Курськ, кажуть у військовій розвідці України.

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Північнокорейські солдати готуються надати підтримку російським військам на полі бою: на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ формується так званий "особливий бурятський батальйон", розповіли Фокусу джерела у військовій розвідці України.

Цей підрозділ, як вказують співрозмовники, комплектуватимуть громадянами Північної Кореї. Приблизна кількість особового складу оцінюється до 3 000 осіб. Зараз триває процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням і боєприпасами.

"Ймовірно, що батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа і Курськ", — вказують співрозмовники.

Газета The Washington Post писала раніше про підготовку кількох тисяч північнокорейських піхотинців у Росії. До кінця 2024 року їх можуть відправити на передову в Україну, але поки невідомо, на якому саме напрямку їх розгорнуть.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростовував твердження про відправлення Пхеньяном військових в Україну.

У Кремлі заперечили відправлення північнокорейських військових в Україну Фото: UA.News

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначає, що не здивований відправленням солдатів із КНДР на поле бою, але ставить питання про їхню ефективність.

"Армія КНДР — застиглий совок буквально в усіх аспектах: не адаптована до нашого поля бою і його особливостей, погано екіпірована. Не думаю, що вони будуть сильно мотивовані. Очевидно, таку братву кидатимуть виключно там, де потрібно продавити м'ясом або розвідати м'ясом", — вважає він.

Використання підрозділів Північної Кореї допоможе ЗС РФ заощадити власний людський ресурс, але водночас підірве обстановку на певній ділянці фронту, впевнений військовий.

За оцінками координатора групи "Інформаційний спротив", військового експерта Олександра Коваленка, іранські та північнокорейські військові давно перебувають у складі військ РФ на рівні інструкторів і для обміну досвідом.

Найближчими місяцями, а особливо 2025 року окупаційну армію будуть гіпертрофовано поповнювати людським ресурсом. У зв'язку з цим залучення солдатів із КНДР виглядає логічним рішенням, підкреслює аналітик.

Солдатів із КНДР можуть розмістити в прикордонних зонах РФ Фото: KCNA

"Мовний бар'єр у окремому випадку можна подолати... З бойовими підрозділами складніше [ніж з інженерними], оскільки, з огляду на інтенсивність бойових дій, комунікація має бути постійною, а взаємодія — це питання виживання", — міркує він.

Коваленко вважає, що солдатів із КНДР можуть розмістити в тиловій або прикордонній зоні для розвантаження курського або бєлгородського угруповань ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно в окупованій частині Донецької області виявили північнокорейських військових. Один із полігонів розташований у районі селища Сартана, де тривають інтенсивні навчання з артилерією.

Фокус також повідомляв про знаходження інженерних військ КНДР в окупованих районах Донецької та Луганської областей, у Криму та Бєлгородській області. У Донецьку вже був приліт за місцями дислокації північнокорейських підрозділів.