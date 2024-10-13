Північнокорейські військові облаштували полігон поблизу Маріуполя, — партизани (мапа)

Партизани зазначили, що докладуть всіх зусиль, щоб до північнокорейських інструкторів якнайшвидше прийшов "привіт" від ЗСУ.

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В окупованій частині Донецької області наразі знаходяться військовослужбовці з КНДР. Їх перебування на цій території встановили представники українського партизанського руху "СРОК".

"Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інструктори з Північної Кореї облаштовують полігон. В організації припустили, що вони наразі почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом. В "СРОК" додали, що корейські військові прибули нібито для спостереження за військами Росії та вивчення поля бою в обмін на дешеве постачання снарядів.

Фото: Скріншот

Раніше повідомлялось, що інженерні війська КНДР діють в окупованих районах Донецької та Луганської областей, у Криму та Бєлгородській області. Зокрема, в Донецьку вони вже відчули на собі прильоти снарядів ЗСУ і зазнали втрат.

До того повідомлялось про ліквідацію шістьох північнокорейських офіцерів на Донеччині 3 жовтня внаслідок ракетного удару. Офіцери прибули на переговори з російськими колегами, а перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій і захисту.