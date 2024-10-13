Северокорейские военные обустроили полигон вблизи Мариуполя, — партизаны (карта)

Партизаны отметили, что приложат все усилия, чтобы к северокорейским инструкторам как можно быстрее пришел "привет" от ВСУ.

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В оккупированной части Донецкой области сейчас находятся военнослужащие из КНДР. Их пребывание на этой территории установили представители украинского партизанского движения ">"СРОК".

"Сообщается об активной работе трех полигонов в Мариупольском районе, особенно привлекает внимание полигон в районе поселка Сартана, оборудованный с участием северокорейского контингента. Там проходят интенсивные тренировки со ствольной артиллерией, что опровергает информацию о дефиците снарядов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкторы из Северной Кореи обустраивают полигон. В организации предположили, что они сейчас чувствуют себя уверенно и в безопасности, поскольку многие жители Сартанской общины пошли на активное сотрудничество с оккупантом. В "СРОК" добавили, что корейские военные прибыли якобы для наблюдения за войсками России и изучения поля боя в обмен на дешевые поставки снарядов.

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Ранее сообщалось, что инженерные войска КНДР действуют в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и Белгородской области. В частности, в Донецке они уже ощутили на себе прилеты снарядов ВСУ и понесли потери.

До того сообщалось о ликвидации шестерых северокорейских офицеров в Донецкой области 3 октября в результате ракетного удара. Офицеры прибыли на переговоры с российскими коллегами, а перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.