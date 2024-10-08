Корейские инженеры: что делают войска КНДР на Донбассе

Инженерные войска КНДР действуют в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области. В Донецке они уже ощутили на себе прилеты снарядов ВСУ и понесли потери. Фокус узнал, прислал ли Пхеньян боевые бригады для участия в войне на стороне РФ.

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Северная Корея готовится направить в Украину военнослужащих из подразделений регулярной армии для поддержки России. Две страны подписали взаимный договор о военном союзе, поэтому возможность такого развертывания весьма вероятна, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Министр имел в виду договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Договор содержит пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из стран.

Путин тогда заявлял, что соглашение не содержит принципиальной новизны и его заключили в связи с тем, что старый договор утратил силу. Уже в конце июня появилась информация о планах КНДР отправить инженерные войска во временно оккупированные районы Донецкой области, которые должны были помочь оккупантам восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Москва обещала заплатить каждому солдату за работу до $800 в месяц.

Северокорейская армия, по оценкам южнокорейской разведки, имеет 10 инженерных бригад. В Украину хотели направить около половины состава.

В настоящее время боевые пехотные, артиллерийские или ракетные подразделения для участия в полномасштабной войне на стороне агрессора не направлялись в Украину, подчеркивает глава Центра противодействии дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

Ограниченный контингент инженерных войск работает в тыловых частях в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Белгородской области. Непосредственно в Донецке они находились на объектах, куда прилетали украинские снаряды, поэтому уже понесли потери, рассказывает он Фокусу.

Стоит напомнить, что издание Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке писало о ликвидации шестерых северокорейских офицеров в Донецкой области 3 октября в результате ракетного удара. Офицеры прибыли на переговоры с российскими коллегами.

"Пхеньян отправляет корейских военных сопровождать грузы и прибывают они по железной дороге. Не секрет, что до 45% объема боеприпасов армии России производят в КНДР. Номенклатура разная: от артиллерийских и минометных до баллистических ракет KN23", — поясняет он Фокусу.

Инженерные подразделения, по утверждению главы ЦПД, учат захватчиков применять снаряды и следят за их качеством. В случае "прецедентов", партия снарядов возвращается специалистам в Пхеньяне и они устраняют дефекты.

Фокус ранее писал о сотрудничестве Северной Кореи и террористов "Хезболлы". Инженеры из КНДР строили "наступательные" и "инфраструктурные" туннели на юге Ливана, чтобы боевики могли противостоять силам ЦАХАЛ.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 4 октября пригрозил Южной Кореи ядерным ударом в случае посягательства на суверенитет. Известно, что в КНДР провели шесть ядерных взрывов под землей.