Ким Чен Ын в окружении полуголых военных пригрозил Южной Корее ядерным ударом (фото)

Северокорейский диктатор сообщил, что ядерный удар по Сеулу будет нанесен, если южный сосед посягнет на его суверенитет.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна без колебаний применит ядерное оружие, если противник попытается использовать силу, чтобы посягнуть на ее суверенитет, сообщило в пятницу государственное информационное агентство KCNA.

Ким раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Еля за его угрозу положить конец северокорейскому режиму на мероприятии, посвященном Дню военных, во вторник, заявив, что этот комментарий показывает, какая сторона разрушает "мир в регионе".

Ким Чен Ын на встрече с северокорейскими военными Фото: KCNA

Ким сказал, что Юн "хвастался подавляющим противодействием военной мощи на пороге государства, обладающего ядерным оружием, и это было большой иронией, которая вызвала подозрения в том, что он ненормальный".

"Он подтвердил, что "если противник, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается использовать Вооруженные силы, посягая на суверенитет КНДР… КНДР без колебаний применит все имеющиеся у нее наступательные силы, включая ядерное оружие", — сообщает агентство новостей КНДР.

Ким Чен Ын заявил об этом на учебной базе армейских спецподразделений в среду, 2 октября. Диктатор, наблюдая за учениями, в которых "пульсируют воля к уничтожению врагов и героический дух", отметил, что КНДР в безопасности и гордится бойцами, которые готовы сражаться с врагом по формуле "один против ста" и несомненно победить.

Фото: KCNA

Учения северокорейской армии Фото: KCNA

Северная Корея десятилетиями занималась программой создания ядерного оружия и, как полагают, имеет достаточно расщепляющихся материалов для создания десятков единиц такого оружия. Она провела шесть подземных испытаний ядерного взрыва.

Во вторник Южная Корея отметила ежегодный День вооруженных сил военным парадом, на котором была продемонстрирована баллистическая ракета, способная нести мощную боеголовку, а также пролетел американский бомбардировщик.

В своей речи Юн предостерег Пхеньян от использования ядерного оружия, заявив, что это вызовет "решительный, подавляющий ответ со стороны наших военных и альянса с США".

"Этот день станет концом северокорейского режима", — сказал Юн.

На это Ким Чен Ын заявил, что "угрожающая риторика, действия, уловки и попытки врагов не смогли сдержать мощную военную мощь КНДР и не лишат нас ядерного оружия".

Ким Чен Ын на встрече с северокорейскими военными Фото: KCNA

Напомним, Фокус писал о сотрудничестве Северной Кореи и "Хезболлы". Инженеры Северной Кореи помогали строить туннели на юге Ливана, которые пронизывают весь регион на десятки километров.