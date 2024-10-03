Американский корреспондент Трей Ингст присоединился к солдатам ЦАХАЛ во время военной операции на юге Ливана и посетил туннели, которыми пронизан весь регион.

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После того, как в четверг Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 15 террористов "Хезболлы" в ходе воздушной и наземной операции на юге Ливана, корреспондент Fox News Трей Ингст, сопровождавший войска ночью, опубликовал кадры, на которых он сам находится с солдатами внутри туннеля на юге Ливана. Примечательно, но эти проходы в толще скал помогали рыть инженеры КНДР.

Амеркианский журналист спустился в туннели "Хезболлы"

"В таких туннелях и комнатах, как эти, по словам израильтян, они находят иранское оружие, которое сначала контрабандой переправлялось в Сирию, а затем в Южный Ливан", — сказал Инст, идя по туннелю, который, по его словам, находится менее чем в километре от израильской границы. По его словам, солдатам, которые шли впереди него, приходилось пересекать минные поля, чтобы добраться до него.

"Наша война не с ливанскими гражданами. Наша война с "Хезболлой", которая после 7 октября начала выпускать почти 10 000 ракет по израильским гражданам. В отличие от них, мы не нацеливаемся на гражданских лиц, мы нацеливаемся на террористические инфраструктуры", — сказал один из солдат внутри туннеля репортеру.

Что известно о туннелях "Хезболлы"

"Хезболла", исламистская террористическая организация, долгое время пользующаяся поддержкой Ирана, за последние два десятилетия создала сеть туннелей общей протяженностью более 160 км по всему Южному Ливану.

Хотя о существовании туннелей было известно на протяжении десятилетий, значительная роль, которую они играют в вооружении "Хезболлы", вновь стала очевидной во время военной операции Израиля в Секторе Газа, где члены ХАМАС использовали туннели не только для оперативного перевооружения и маневрирования, но и для размещения заложников, захваченных ХАМАС почти год назад.

По оценкам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила около 80% туннелей ХАМАС , однако туннели "Хезболлы", которые в основном оставались нетронутыми с начала операции в Газе, считаются гораздо более сложными и "значительно большими", согласно отчету исследовательского и образовательного центра "Альма" — некоммерческой организации, которая исследует проблемы безопасности Израиля вдоль его северной границы.

Предполагается, что "Хезболла" начала минировать свои туннели после Второй ливанской войны в 2006 году в тесном сотрудничестве с Ираном и Северной Кореей после того, как Тегеран, как сообщается, черпал "вдохновение" у Пхеньяна и туннелей, которые он разработал после Корейской войны.

Туннели "Хезболлы" тянутся на десятки километров

Иран считал Северную Корею профессиональным авторитетом в вопросах постройки туннелей, после того, как КНДР пыталась пробурить проходы через Корейскую демилитаризованную зону в попытке военного вторжения в районы к северу от Сеула, столицы Южной Кореи.

В докладе говорится, что "Хезболла" под руководством Северной Кореи (эти отношения, возможно, зародились еще в 1980-х годах) построила два типа туннелей на юге Ливана: "наступательные туннели и инфраструктурные туннели".

Наступательные туннели предназначались для тех же целей, что и северокорейские, и в ходе операции "Северный щит", начавшейся в декабре 2018 года, силами ЦАХАЛа было обнаружено не менее шести туннелей, ведущих на территорию Израиля.

Некоторые из туннелей "Хезболлы" также способны вмещать квадроциклы, мотоциклы и другие небольшие транспортные средства.

Туннели оборудованы подземными командными и контрольными пунктами, складами оружия и снабжения, полевыми клиниками и специально отведенными шахтами, используемыми для запуска ракет всех типов. Эти шахты скрыты и замаскированы, и их невозможно обнаружить над землей.

Предполагается, что туннели соединяют столицу Бейрут, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы" и ее логистическую базу в долине Бекаа недалеко от сирийской границы.

Бейрут Фото: Al Arabiya

Вторая серия инфраструктурных туннелей, заминированных "Хезболлой", образует подземную сеть в южных ливанских деревнях и около них, которая устанавливает первую и вторую линии обороны против израильского вторжения, согласно отчету "Альма" — это грандиозный проект.

По оценкам, длина одного из таких туннелей составляет около 50 км, что вызывает вопрос о том, как террористической организации удалось построить такую ​​сложную систему, не встретив сопротивления со стороны ливанского правительства.

Боаз Шапира, исследователь из Alma, заявил, что "Хезболла" не только пользуется поддержкой примерно 40–50% населения Ливана, но и гораздо лучше финансируется, чем ливанское правительство, армия, полиция или даже Временные силы ООН в Ливане, численность миротворческих сил которых в Ливане составляет около 10 500 человек и которые были введены в страну после войны 2006 года.

Сотрудничество "Хезболлы" с авторитарными странами, такими как Иран и Северная Корея, давно сделало ее серьезной угрозой для Израиля.

Члены "Хезболлы" на митинге Фото: Getty Images

Однако растущая мощь группировки в Ливане вывела ее на первое место в списке угроз безопасности Израиля, считает не только Шапира, но и бывший генерал-майор Армии обороны Израиля Яаков Амидрор.

"Правительство Ливана слишком слабо, чтобы противостоять "Хезболле". Все важные вопросы решает "Хезболла", а не правительство", — говорит он.

Предполагается, что в "Хезболле" насчитывается до 50 000 террористов , и, по словам Шапиры, сфера ее влияния распространилась практически на все ветви силовых структур Ливана.

Напомним, в Вашингтоне считают, что Кремль может пытаться использовать события на Ближнем Востоке в своих интересах, среди прочего продвигать инициативы по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".