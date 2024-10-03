Кремль использует ситуацию в Ливане для продвижения международных структур, в которых РФ доминирует, — ISW

По мнению вашингтонских аналитиков, Кремль может пытаться использовать события на Ближнем Востоке в своих интересах, среди прочего продвигать инициативы по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

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1 октября заместитель главы российского МИД Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в РФ. Богданов на встрече с послом Ливана Шауки Бу Нассаром решительно осудил появление наземных войск Израиля в Ливане и подчеркнул, что РФ выступает против предполагаемых израильских политических убийств. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 2 октября.

По словам Богданова, Ливану необходимо оказать гуманитарную помощь, также он отметил необходимость обеспечить безопасную эвакуацию российских граждан из Ливана. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению военных действий на Ближнем Востоке, а глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с послами неуказанных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных операций в Газе.

По мнению вашингтонских аналитиков, Кремль может пытаться использовать ближневосточные события в своих интересах для продвижения международных структур, в которых доминирующая роль отводится России, среди прочего и связанных с Кремлем инициатив по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 2 октября, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас принял приглашение РФ посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, где, ко всему прочему, будут обсуждаться вопросы, связанные с Ближним Востоком.

Напомним, что СМИ рассказали, от чего на самом деле умер руководитель группировки "Хезболла" Хасан Насралла, ведь его тело нашли без повреждений.

Также сообщалось, что израильская разведка почти 20 лет собирала данные, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы".