Разведка Израиля почти 20 лет собирала данные, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Насраллу, — FT

Как отметили журналисты, пока "Хезболла" активно рекрутировала новых бойцов для большой войны, Израиль получил возможность внедрять шпионов и находить потенциальных перебежчиков.

Related video

Удар ЦАХАЛа по столице Ливана, который был нанесен 27 сентября, стал "успешной кульминацией многолетних усилий Израиля" по ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Об этом пишет Financial Times.

По словам источников издания, Израиль несколько раз пытался ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, но реализовать план удалось, когда израильская разведка изменила подход к противостоянию группировке и начала собирать огромные объемы данных о бойцах группировки.

Журналисты объяснили, что операцию по ликвидации Насраллы еще в 2006 году санкционировал тогдашний израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт, но ЦАХАЛ не смог ее осуществить.

Однажды лидер "Хезболлы" незадолго до авиаудара покинул место, по которому нанесли удар, еще дважды — ракеты не смогли пробить бетонные укрепления подземного бункера, где находился Насралла.

После этих неудачных покушений израильская разведка переформатировала свою работу: она начала собирать огромные объемы данных о боевиках "Хезболлы" на северной границе Израиля, которых становилось все больше и больше.

Бывшая старший офицер разведки Мири Эйсин говорит, что Хезболлу начали рассматривать не только на военное крыло, но и обратили внимание на политические действия группировки и ее связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции, а также отношения Хасана Насраллы с президентом Сирии Башаром Асадом.

По ее словам, помощь сирийскому президенту Башару Асаду в гражданской войне раскрыла перед Израилем структуру "Хезболлы" и позволила получить ясную "разведывательную картину" — кого повысили, кто коррумпирован, кто только что вернулся из поездки с загадочной целью.

"Пока "Хезболла" активно рекрутировала новых бойцов для большой войны, Израиль получил возможность внедрять шпионов и находить потенциальных перебежчиков", — говорится в материале.

Кроме того, одним из источников информации стали некрологи, которые "Хезболла" публикует в формате "плакатов мучеников". Из них можно было узнать, в каком городе жил погибший, и выяснить круг его общения по постам пользователей соцсетей, которые публиковали эти некрологи.

Другим источником данных стали похороны боевиков, которые, как пишет FT, выводили из тени высших руководителей группировки — пусть и ненадолго.

Со временем внимание Израиля к "Хезболле" росло, разведка опиралась на техническое преимущество — спутники-шпионы, сложные беспилотники и кибератаки.

По словам бывшего израильского чиновника, таким образом разведка накопила множество данных, готовых к использованию. За последние месяцы, если не годы, израильская разведка почти усовершенствовала технику, которая позволила ей находить Насраллу, который, как считали, по большей части жил под землей в туннелях и бункерах.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года самолеты ЦАХАЛа вылетели с инструкциями бомбить место, где, как вычислила разведка, на тот момент находился Хасан Насралла. Однако, по словам одного из израильских чиновников, рейд был отменен после того, как Белый дом потребовал этого от премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Следующий шанс представился в пятницу, 27 сентября, когда разведка снова смогла установить место пребывания Насраллы и израильские военнослужащие исправили предыдущие ошибки. Им удалось выследить Насраллу до бункера, построенного глубоко под жилым комплексом на юге Бейрута.

По данным израильской разведки, лидер "Хезболлы" направился на встречу, в которой участвовали несколько высокопоставленных членов группировки и командующий операциями Корпуса стражей исламской революции.

Израильские военные сбросили на здание около 80 бомб, чтобы наверняка добиться ликвидации лидера "Хезболлы".

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

30 сентября издание Newsweek сообщило, что Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане.