Розвідка Ізраїлю майже 20 років збирала дані, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" Насраллу, — FT

Як зазначили журналісти, поки "Хезболла" активно рекрутувала нових бійців для великої війни, Ізраїль отримав можливість впроваджувати шпигунів та знаходити потенційних перебіжчиків.

Related video

Удар ЦАХАЛу по столиці Лівану, якого було завдано 27 вересня, став "успішною кульмінацією багаторічних зусиль Ізраїлю" щодо ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Про це пише Financial Times.

За словами джерел видання, Ізраїль кілька разів намагався ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, але реалізувати план вдалось, коли ізраїльська розвідка змінила підхід до протистояння угрупованню і почала збирати величезні обсяги даних про бійців угруповання.

Журналісти пояснили, що операцію з ліквідації Насралли ще у 2006 році санкціонував тодішній ізраїльський прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт, але ЦАХАЛ не зміг її здійснити.

Одного разу лідер "Хезболли" незадовго до авіаудару залишив місце, по якому завдали удару, ще двічі — ракети не змогли пробити бетонні укріплення підземного бункера, де перебував Насралла.

Після цих невдалих замахів ізраїльська розвідка переформатувала свою роботу: вона почала збирати величезні обсяги даних про бойовиків "Хезболли" на північному кордоні Ізраїлю, яких ставало дедалі більше.

Колишня старша офіцерка розвідки Мірі Ейсін каже, що Хезболлу почали розглядати не лише на військове крило, а й звернули увагу на політичні дії угруповання та його зв'язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, а також стосунки Хасана Насралли з президентом Сирії Башаром Асадом.

За її словами, допомога сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні розкрила перед Ізраїлем структуру "Хезболли" і дозволила отримати ясну "розвідувальну картину" – кого підвищили, хто корумпований, хто щойно повернувся із поїздки із загадковою метою.

"Поки "Хезболла" активно рекрутувала нових бійців для великої війни, Ізраїль отримав можливість впроваджувати шпигунів та знаходити потенційних перебіжчиків", — йдеться у матеріалі.

Крім того, одним із джерел інформації стали некрологи, які "Хезболла" публікує у форматі "плакатів мучеників". З них можна було дізнатися, в якому місті жив загиблий, і зʼясувати коло його спілкування за постами користувачів соцмереж, які публікували ці некрологи.

Іншим джерелом даних стали похорони бойовиків, які, як пише FT, виводили з тіні вищих керівників угруповання — нехай і ненадовго.

Згодом увага Ізраїлю до "Хезболли" зростала, розвідка спиралася на технічну перевагу — супутники-шпигуни, складні безпілотники та кібератаки.

За словами колишнього ізраїльського чиновника, таким чином розвідка нагромадила безліч даних, готових до використання. За останні місяці, якщо не роки, ізраїльська розвідка майже вдосконалила техніку, яка дозволила їй знаходити Насраллу, який, як вважали, здебільшого жив під землею в тунелях і бункерах.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року літаки ЦАХАЛу вилетіли з інструкціями бомбардувати місце, де, як вирахувала розвідка, на той момент був Хасан Насралла. Однак, за словами одного з ізраїльських чиновників, рейд було скасовано після того, як Білий дім зажадав цього від прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Наступний шанс видався у п'ятницю, 27 вересня, коли розвідка знову змогла встановити місце перебування Насралли і ізраїльські військовослужбовці виправили попередні помилки. Їм вдалося вистежити Насраллу до бункера, побудованого глибоко під житловим комплексом на півдні Бейрута.

За даними ізраїльської розвідки, лідер "Хезболли" попрямував на зустріч, у якій брали участь кілька високопоставлених членів угруповання і командувач операціями Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїльські військові скинули на будівлю близько 80 бомб, щоб напевно домогтися ліквідації лідера "Хезболли".

Нагадаємо, 27 вересня армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив про можливу загибель Хасана Насралли.

30 вересня видання Newsweek повідомило, що Хасан Насралла задихнувся в бункері після ізраїльського авіаудару по його сховищу в Лівані.