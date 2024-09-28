ЦАХАЛ ліквідував лідера "Хезболли": в Ізраїлі кажуть, що зірвали план Ірану до 2040 року, — ЗМІ

Після ліквідації Хасана Насралли верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели в безпечне місце з посиленими заходами безпеки. За даними Reuters, Іран нібито планував оточити Ізраїль терористичними організаціями та з їх допомогою знищити єврейську державу.

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Підтримуване Іраном ліванське радикальне угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті. Про це пише Reuters у суботу, 28 вересня.

Його смерть стала нищівним ударом для "Хезболли", яка оговтується від інтенсивної кампанії ізраїльських атак. Це також величезний удар для Ірану, який втратив впливового союзника, що допоміг перетворити угруповання на стрижень плеяди союзних Тегерану груп в арабському світі, зазначають журналісти.

У заяві "Хезболли" сказано, що вона продовжуватиме свою боротьбу проти Ізраїлю "на підтримку Гази і Палестини, а також на захист Лівану і його стійкого і благородного народу".

Раніше ізраїльські військові заявили, що Насралла був ліквідований в результаті "цілеспрямованого удару" в п'ятницю по підземній штаб-квартирі угруповання під житловим будинком в Дахії — південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

За даними Reuters, після ліквідації Насралли верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки.

Високопоставлений ізраїльський посадовець розкрив агентству причини ударів по "Хезболлі" За його словами, короткостроковою метою було уникнути наземного наступу в Лівані, яке довелося б зробити. У довгостроковій перспективі — це зірвати великий терористичний план Ірану, в якому Насралла відігравав ключову роль.

Іран нібито планував оточити Ізраїль терористичними організаціями та з їх допомогою знищити єврейську державу. Спільна атака мала відбутися у 2040 році.

Однак ХАМАС вирішив напасти 7 жовтня 2023 року, коли інші, включаючи "Хезболлу", ще не були готові до повної участі. Ізраїль ухвалив рішення не розпочинати масштабну війну з "Хезболлою", щоб уникнути прямої конфронтації з Іраном, обмежившись ліквідацією Насралли.

"Хезболла" — це озброєна група, а також політична партія, яка контролює більшу частину районів із шиїтським населенням на півдні Лівану.

Нагадаємо, 27 вересня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив про можливу загибель Хасана Насралли.

19 вересня ЦАХАЛ почав завдавати ударів по базах в Лівані у відповідь на регулярні обстріли, від яких потерпають жителі північних регіонів Ізраїлю.