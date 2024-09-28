ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлы": в Израиле говорят, что сорвали план Ирана до 2040 года, — СМИ

После ликвидации Хасана Насраллы верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевели в безопасное место с усиленными мерами безопасности. По данным Reuters, Иран якобы планировал окружить Израиль террористическими организациями и с их помощью уничтожить еврейское государство.

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Поддерживаемая Ираном ливанская радикальная группировка "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейруте. Об этом пишет Reuters в субботу, 28 сентября.

Его смерть стала сокрушительным ударом для "Хезболлы", которая оправляется от интенсивной кампании израильских атак. Это также огромный удар для Ирана, который потерял влиятельного союзника, который помог превратить группировку в стержень плеяды союзных Тегерану групп в арабском мире, отмечают журналисты.

В заявлении "Хезболлы" сказано, что она будет продолжать свою борьбу против Израиля "в поддержку Газы и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и благородного народа".

Ранее израильские военные заявили, что Насралла был ликвидирован в результате "целенаправленного удара" в пятницу по подземной штаб-квартире группировки под жилым домом в Дахии — южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

По данным Reuters, после ликвидации Насраллы верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевели в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.

Высокопоставленный израильский чиновник раскрыл агентству причины ударов по "Хезболле" По его словам, краткосрочной целью было избежать наземного наступления в Ливане, которое пришлось бы сделать. В долгосрочной перспективе — это сорвать большой террористический план Ирана, в котором Насралла играл ключевую роль.

Иран якобы планировал окружить Израиль террористическими организациями и с их помощью уничтожить еврейское государство. Совместная атака должна была состояться в 2040 году.

Однако ХАМАС решил напасть 7 октября 2023 года, когда другие, включая "Хезболлу", еще не были готовы к полному участию. Израиль принял решение не начинать масштабную войну с "Хезболлой", чтобы избежать прямой конфронтации с Ираном, ограничившись ликвидацией Насраллы.

"Хезболла" — это вооруженная группа, а также политическая партия, которая контролирует большую часть районов с шиитским населением на юге Ливана.

Напомним, 27 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

19 сентября ЦАХАЛ начал наносить удары по базам в Ливане в ответ на регулярные обстрелы, от которых страдают жители северных регионов Израиля.