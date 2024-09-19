"Хезболла" объявила войну Израилю: Иерусалим подтвердил удары по базам террористов в Ливане

Террористы "Хезболлы" десятилетиями прятали свои базы на юге Ливана, пояснила Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ начал спецоперацию, чтобы защитить северные регионы страны.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 сентября начала наносить удары по базам прокси Ирана в Ливане — по боевикам группировки "Хезболлы". Удары наносятся в ответ на регулярные обстрелы, от которых страдают жители северных регионов страны. О деталях боевых действий говорится в заметке ЦАХАЛ в соцсети X (Twitter).

Заявление израильских военных появилось в сети около 17 час. 19 сентября. Указано, что целями ударов являются тайники террористов "Хезболлы", расположенных на юге Ливана. Террористы строили тоннели неподалеку от жилых домов, несмотря на риск для гражданских. Из этих точек потом били по северу Израиля, из-за чего пришлось вывозить оттуда людей. Иерусалим отметил, что цель спецоперации — уменьшение возможностей террористов и уничтожение инфраструктуры, которая помогает им воевать.

"ЦАХАЛ действует, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома и достичь целей войны", — говорится в заявлении.

Война в Израиле — заявления ЦАХАЛ 19 сентября Фото: Скриншот

Война в Израиле — детали событий 19 сентября

Накануне, 18 сентября, в аккаунте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появилось короткое видео, на котором политик говорит о жителях севера страны. Чиновник уверяет, что военные будут делать все, чтобы люди безопасно вернулись домой.

"Я уже сказал, мы безопасно вернем жителей севера домой, и именно это мы сделаем", — слышно на видео.

Тем временем с заявлением вышел главарь террористов Хасан Насралла, написали в X агентства AFP. Он заявил, что началась "военная эскалация". Также он подтвердил, что от ударов подрывов пейджеров погибло 37 террористов, а 3 тыс. получили ранения. Насралла подчеркнул, что "враг пересек все красные линии".

Между тем в соцсетях появились фото и видео из Ливана. Авторы сообщений утверждают, что произошло несколько прилетов по некоторым точкам. Над местами попаданий поднимаются облака дыма, написали в Telegram-канале Trueisrael. Издание Newsru перечислило районы, по которым, вероятно, ударили снаряды ЦАХАЛ в ночь на 19 сентября: Шахин, Ат-Тайбе, Блида, Мис аль-Джабаль, Айтарун, Кфар-Кила, Аль-Хиам.

Отметим, "Хезболла" — террористическая организация, которая базируется на территории Ливана и получает поддержку Ирана для ударов по Израилю. Активизация этой организации началась после удара ХАМАС по израильтянам в октябре 2023 года. Тогда погибло около 1 тыс. человек, более 200 стали заложниками. Начались регулярные удары "Хезболлы" по северу Израиля и оттуда выехали тысячи людей. 16 сентября стало известно о тысячах инцидентов в Ливане, когда у мужчин начали взрываться пейджеры. Выяснилось, что от взрывов пострадало около 3 тыс. террористов. Согласно расследованию The New York Times, это была спецоперация Израиля, который создал подставную компанию и продал террористам партию техники, начиненной взрывчаткой.

Напоминаем, издание Forbes объяснило, каким образом пейджеры можно превратить в средство поражения террористов "Хезболлы".