Нетаньяху впервые выступил после взрывов в Ливане и намекнул на войну (видео)

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что война перешла в новую фазу, а на северную границу, где продолжаются ежедневные обстрелы между Израилем и "Хезболлой", направляются дополнительные войска.

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В среду, 18 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вернуть десятки тысяч жителей, эвакуированных из северных приграничных районов, на фоне роста напряженности с группировкой "Хезболла". Об этом пишет Reuters.

Политик записал и опубликовал в соцсети Х 10-секундное видео.

"Я уже говорил, что мы безопасно вернем жителей севера в их дома. И именно это мы и сделаем", — отметил премьер, не раскрывая больше деталей.

Нетаньяху не упомянул операцию, в рамках которой в Ливане были дистанционно взорваны тысячи пейджеров и радиоустройств, которые использовали боевики "Хезболлы". Известно о смерти по меньшей мере 20 человек, еще тысячи человек были ранены. Именно Израиль, по утверждению "Хезболлы", ответственен за эти атаки.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил об увеличении военных сил на северной границе, где продолжаются ежедневные обстрелы между Израилем и "Хезболлой". По его словам, война перешла в новую фазу, и основное внимание теперь сосредоточено на северном фронте.

Операции против коммуникационных систем "Хезболлы" вызвали хаос в ее рядах и усилили опасения относительно возможного развертывания полномасштабной региональной войны вдоль северной границы Израиля с Ливаном.

Что происходит на севере Израиля

Боевые действия на южной границе страны продолжаются почти год. Там Израиль граничит с Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла". На следующий день после того, как боевики ХАМАС ворвались в населенные пункты на юге Израиля, "Хезболла" начала штурм на севере, и с тех пор между двумя сторонами почти ежедневно происходят перестрелки.

Напомним, за последние два дня в Ливане прогремела серия взрывов. 17 сентября на юге страны детонировали пейджеры, которые были в распоряжении группировки "Хезболла".

18 сентября в Ливане взрывались портативные рации "Хезболлы" и радиоприемники, которые были приобретены пять месяцев назад. Также издание The Times of Israel сообщало о третьей волне атаки, которая зафиксирована в северо-восточном районе Баальбек.