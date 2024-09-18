Третья атака: в Ливане прозвучала новая волна взрывов, — СМИ

По данным журналистов, новая волна атаки зафиксирована в северо-восточном районе Баальбек, но информации о последствиях не поступало. За несколько часов до этого в результате взрывов погибли 9 человек и еще 300 получили ранения.

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На севере Ливана прозвучали новые взрывы и это может быть третья волна атаки на электронику за последние 2 дня. Об этом пишет The Times of Israel 18 сентября.

Новые взрывы могли прозвучать в северо-восточном ливанском районе Баальбек, однако что именно это было и какие последствия принесла атака — информации на момент публикации материала нет.

Во время второй волны взрывов, как писал в своем Telegram-канале военный журналист Сергей Ауслендер, взрывались не только рации, но и мобильные телефоны с компьютерами. Какие предметы могли быть использованы вечером 18 сентября — неизвестно.

В CNN писали, что количество погибших в результате взрывов раций во время второй атаки возросло до 9 человек. Более 300 получили ранения. За день до этого погибли 12 граждан Ливана и более 2 800 получили ранения.

Взрывы в Ливане: реакция Израиля

В произошедшем Ливан обвиняет Израиль, однако тот прямо не подтверждает причастность к трем атакам. Глава ЦАХАЛа Херци Ха-Леви, пишет The Times of Israel, ранее лишь предупреждал, что у Иерусалима есть еще много возможностей для использования в войне против военной группировки "Хезболла".

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Масштабная атака на "Хезболлу": что известно о подрыве пейджеров в Ливане (фото, видео)

"Мы полны решимости создать условия безопасности, которые позволят жителям севера вернуться в свои дома, в города, с высоким уровнем безопасности, и мы готовы сделать все необходимое для этого. У нас есть много возможностей, которые мы еще не задействовали… мы видели некоторые из них, и мне кажется, что мы хорошо подготовились и готовим эти планы на будущее", — заявил глава ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее новой фазой войны, которая требует мужества, решимости и настойчивости. Для этого большинство сил, ресурсов и энергии были переброшены на север, ближе к Ливану.

Противостояние ЦАХАЛа и "Хезболлы": мотивы атак

Источник издания AXIOS в комментарии рассказал, что цель Израиля, если он стоит за атакой на "пейджеры", в том, чтобы усилить паранойю и страх в "Хезболле" и тем самым оказать давление на руководство формирования.

"Цель состояла в том, чтобы убедить "Хезболлу" в том, что в ее интересах отключиться от ХАМАС и заключить отдельную сделку по прекращению боевых действий с Израилем, независимо от прекращения огня в Газе", — заявил анонимный инсайдер.

Напомним, 17 сентября на юге Ливана одновременно взорвалось несколько сотен пейджеров, которые были в распоряжении группировки "Хезболла". Тысячи людей получили ранения. По данным Reuters, масштабный подрыв пейджеров организовала внешняя расследовательская служба Израиля Моссад.

18 сентября в Ливане прогремели новые взрывы. По данным Reuters, детонируют портативные рации "Хезболлы" и радиоприемники, которые были приобретены пять месяцев назад, — примерно в то же время, когда были закуплены пейджеры, которые взрывались вчера.