Масштабная атака на "Хезболлу": что известно о подрыве пейджеров в Ливане (фото, видео)

В результате массового взрыва пейджеров были ранены около 4 000 человек, в том числе посол Ирана в Бейруте.

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Во вторник, 17 сентября, на территории Ливана взорвались тысячи пейджеров, используемых группировкой "Хезболла", в результате чего были ранены до 4 000 человек. Фокус собрал, что известно об атаке на данный момент.

Откуда взялись пейджеры

Подрыв пейджеров в Ливане

Как отмечает The Washington Post, на фото с места происшествия можно заметить обгоревшие задние панели пейджеров с надписью "GOLD" над номером модели "AR-9". Дизайн текста аналогичен надписи на задней панели пейджеров модели "AR-924" производства компании Gold Apollo, которая базируется на Тайване и является одним из основных производителей пейджеров в мире.

Министерство экономики Тайваня связалось с Gold Apollo и сообщило, что производитель "усомнился в том, что продукция действительно принадлежит им". По данным ведомства, в компании пришли к выводу, что пейджеры могли быть подделаны после экспорта. В министерстве также отметили, что с 2022 года по прошлый месяц Gold Apollo экспортировала 260 000 пейджеров преимущественно в Европу и США, однако не было никаких записей о прямом экспорте в Ливан.

Обломок взорвавшегося пейджера Фото: X (Twitter)

При этом в Gold Apollo заявили, что не производили пейджеры, взорвавшиеся в Ливане. Согласно заявлению компании, пейджеры были произведены компанией BAC в Будапеште, у которой есть лицензия на использование торговой марки Gold Apollo в некоторых регионах.

Источник CNN в силах безопасности Ливана заявил, что взорвавшиеся пейджеры были новыми и были куплены "Хезболлой" в последние месяцы. При этом источник не уточнил точную дату покупки пейджеров и их модель.

Как и почему взорвались пейджеры

По данным CNN, массовый подрыв пейджеров в Ливане произошел во вторник в 15:30. Сообщается, что пострадали несколько районов страны, в частности южные пригороды Бейрута — густонаселенный район, который в издании называют оплотом "Хезболлы".

УНН пишет со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абьяда, что в результате массового подрыва пейджеров в Ливане пострадало до четырех тысяч, а погибло — до 11 человек.

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сказал New York Times, что пейджеры, издавали звуковой сигнал в течение 10 секунд, прежде чем взорваться. Он отметил, что многие поднесли устройства к глазам и лицу, чтобы прочитать сообщение, из-за чего получили соответствующие травмы. В частности, сообщается, что посол Ирана в Ливане потерял один глаз и получил ранения второго глаза.

Подрыв пейджеров в Ливане

Как отметил директор исследовательской группы Armament Research Services в соцсети X, обнародованные в сети видео говорят о том, что взрывные устройства были встроены в пейджеры. По его мнению, это была "атака на цепочку поставок".

В The Washington Post отметили, что современные потребительские устройства, включая некоторые пейджеры, имеют литий-ионные батареи, которые могут взорваться или загореться, если они слишком нагреются или вступят в прямой контакт с металлами. Однако эксперты считают литиевые батареи крайне маловероятной причиной взрыва пейджеров в Ливане.

"Я видел достаточно возгораний литиевых батарей, чтобы знать: то, что мы видим в опубликованных видео, не соответствует возгоранию батареи Электрохимия в дешевых батареях просто не позволяет взорвать их все за очень короткий промежуток времени, как это наблюдалось", — сказал Джейк Уильямс, исследователь безопасности и вице-президент по исследованиям и разработкам в Hunter Strategy.

Взрыв пейджера в Бейруте Фото: Скриншот

Почему "Хезболла" использовала пейджеры

В июле агентство Reuters сообщило, что в последние месяцы "Хезболла" решила использовать пейджеры для связи после запрета на использование мобильных телефонов на поле боя. Запрет был связан с опасениями, что Израиль может использовать телефоны для обнаружения и слежки.

"Когда вы сталкиваетесь с определенными технологическими достижениями, вам нужно вернуться к старым методам — телефонам, личному общению… любому методу, который позволяет вам обойти технологию", — сказал агентству Кассем Кассир, ливанский аналитик, близкий к "Хезболле".

Кто стоит за подрывом пейджеров

В CNN заявили со ссылкой на свои источники, что за взрывами пейджеров в Ливане стоит Израиль. По информации журналистов, это была совместная операция израильской разведки "Моссада" и израильских военных. Также сообщается, что израильские военные отказались публично комментировать этот инцидент.

Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на источник в ливанских силах безопасности и еще один источник, что "Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла" за несколько месяцев до взрывов.

Как в Ливане отреагировали на атаку

Reuters пишет, что боевики группировки "Хезболла" пообещали отомстить за подрыв пейджеров, заявив, что Израиль понесет "справедливое наказание". Министр информации Ливана Зиад Макари назвал атаку "израильской агрессией". Представитель "Хезболлы" тажке сказал агентству на условиях анонимности, что эта атака стала "крупнейшим нарушением безопасности" группировки за почти год конфликта с Израилем.

В свою очередь специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт в своем заявлении осудила инцидент и сказала, что оно "ознаменовало собой крайне тревожную эскалацию" конфликта.

Напомним, политолог Марк Олмонд в колонке для Daily Mail предположил, пейджеры были предварительно загружены сложным компьютерным вирусом, который вызывал их перегрев, в результате чего литиевые батареи загорались. Он также отметил, что "пейджерная" атака вряд ли заставит "Хезболлу" отказаться от террористической активности.