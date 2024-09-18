Путин может заставить взорваться миллионы iPhone: что последует за "атакой пейджеров" в Ливане

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Когда в 1941 году авиация ВМС Японии бомбила Перл-Харбор, их целью было уничтожить авиацию Америки в Тихом океане и не допустить вступления дяди Сэма во Вторую мировую войну. Они добились прямо противоположного. Возбужденная яростью американская общественность мгновенно поддержала дело союзников — и Япония оказалась перед лицом нового и могущественного врага.

Боюсь, что во время вчерашней разрушительной атаки на тысячи пейджеров, которыми управляют террористы "Хезболлы" по всему Ливану, мы стали свидетелями Перл-Харбора 21 века. Операция, конечно, была впечатляющей сама по себе: по меньшей мере девять человек погибли и более 3000 получили ранения, включая, как сообщается, посла Ирана в Ливане.

Однако ее более широкое значение, несомненно, найдет отклик в ближайшие месяцы и годы.

Если Израиль, как до этого императорская Япония, думал, что эта массированная атака способствует отказу боевиков "Хезболлы" от вступления в полномасштабную войну с еврейским государством, я боюсь, что он будет разочарован. Исламисты уже планируют свою месть — и вчера вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, был занят переговорами в штаб-квартире своего министерства обороны в Тель-Авиве о том, как реагировать на потенциальную эскалацию.

Но как же Израилю удалось это провернуть?

Существует несколько конкурирующих теорий. Один эксперт по безопасности предположил, что израильтяне могли заложить "старомодные взрывные мины-ловушки" в тысячи пейджеров, которые, как утверждается, были доставлены боевикам "Хезболлы" только в последние дни.

Обломки одного из взорванный пейджеров Фото: Al Arabiya

Другая теория, более убедительная для меня, заключается в том, что пейджеры были предварительно загружены сложным компьютерным вирусом, который вызывал их перегрев, в результате чего литиевые батареи загорались. Это известный риск, связанный с батареями, используемыми во многих электронных устройствах, и это одна из причин, по которой авиакомпании отказываются разрешать пассажирам провозить ноутбуки в зарегистрированном багаже.

Но как бы Израиль ни провел операцию, парадоксально то, что боевики "Хезболлы" лишь недавно заменили мобильные телефоны на пейджеры, полагая, что они более безопасны.

Как известно, мобильные телефоны оснащены программным обеспечением GPS, которое позволяет отслеживать устройства — и, следовательно, их пользователей — в любой точке мира. Шесть недель назад политический руководитель ХАМАСа Исмаил Хания был пойман в гостевом доме в иранской столице Тегеране — и устранен. Эксперты полагают, что его убийство стало возможным только потому, что его телефон отслеживался.

Правда в том, что Израиль преуспевает именно в этом виде войны. Десятилетия противостояния враждебным соседям, численность которых значительно превышает численность собственных граждан, привели к тому, что находящаяся в боевой готовности ближневосточная демократия разработала устрашающий набор сложных военных инструментов, от ядерных ракет и танков до кибероружия.

К этому добавляется безжалостность знаменитого секретного разведывательного агентства "Моссад" в выслеживании и уничтожении своих врагов, начиная с организаторов бойни на Олимпийских играх в Мюнхене. Как мы видели, "Моссад", в конце концов, всегда получает своего человека — или людей.

Но что дальше? Если сообщения верны и какое-то количество боевиков "Хезболлы" действительно выведен из строя из-за пейджерной атаки, это станет серьезным препятствием для операций группировки. Поскольку военная организация "Хезболлы" разрушена, израильтяне могут решить вторгнуться в часть южного Ливана, чтобы создать "буферную зону", которая могла бы защитить гражданское население на севере Израиля от ракетных обстрелов.

У меня есть опасения по поводу такого "сдерживаемого" подхода. Несмотря на всю жестокую изобретательность пейджерной атаки, последствия для региональной безопасности могут быть ужасными. Вместо этого операция с пейджерами, скорее всего, станет прелюдией к новой тотальной израильско-ливанской войне — с мрачными последствиями для мира во всем мире.

Союзники "Хезболлы", Иран и Сирия, неизбежно будут обеспокоены тем, что израильская разведка может сделать с ними то же самое. Но даже те арабские страны, которые имеют дипломатические отношения с Израилем, такие как Египет и Иордания, теперь должны задаться вопросом, насколько они на самом деле в безопасности — и безопасны ли их сети связи. Это ослабит способность Израиля строить дружеские отношения в регионе.

И для нас с вами тоже могут быть последствия. Западные демократии уже будут оценивать, что для них означает эта новая форма ведения войны — и как они смогут скопировать методы Израиля.

История учит нас, что ни одна новая военная техника не остается надолго монополией ее изобретателя. Сколько времени пройдет до того, как Владимир Путин или Си Цзиньпин придумают, как заставить миллионы iPhone по всему миру загореться в карманах своих врагов?

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