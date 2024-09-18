Взрывы пейджеров — начало большой войны? Что произойдет после атаки Израиля на "Хезболлу" и при чем здесь Ирак

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В целом на Ближнем Востоке интересно закручивается.

Израиль атакует "Хезболлу". Что делает войну между Израилем и террористической организацией практически неизбежной. Или эта атака вообще является прямым прологом к войне.

Вчера премьер Ирака попросил США вывести свои войска из страны. Чтобы попытаться избежать втягивания в противостояние с Ираном, который имеет большое влияние в стране и может подрывать политический режим из-за военного присутствия США в стране.

Кроме того, в Ираке шиитское большинство однозначно поддерживает палестинцев и все иранские прокси, которые воюют с Израилем. Поэтому правительство страны пытается как-то избежать втягивания Ирака в актуальный кризис.

Но, с другой стороны, выход американцев может наоборот побудить Иран еще более активно работать в Ираке, а также параллельно снова усилить позиции ИГИЛ, которые при помощи США с огромным трудом укротили.

Иран имеет широкое влияние во внутренних делах Ирака, особенно через поддержку политических партий и шиитских организаций. После начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре некоторые из этих ополченцев совершили атаки на базы США в регионе, что повышает риски эскалации конфликта.

Ситуация в Ираке всегда взрывоопасна Фото: AP Photo

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем рискует обернуться для Ирака катастрофой. В случае полномасштабного столкновения между Ираном и Израилем Ирак неизбежно станет полем битвы, поэтому страна прямо заинтересована в той самой деэскалации.

Ирак — наиболее проблемная из относительно мирных стран региона, где бешеными темпами растет население, действуют одновременно суннитские и шиитские радикальные группировки. И страна может воспламениться в любой момент. В дополнение к Сирии и Йемену, которые уже пылают.

Война между Израилем и "Хезболлой" может прямо спровоцировать эскалацию в Ираке и вокруг Ирака. А расширение иранского вмешательства в дела Ирака может привести уже к эскалации и так кризисных и враждебных отношений Ирана и Саудовской Аравии. В итоге, вторжение Израиля в Ливан может привести к гибридному или даже прямому столкновению Ирана с правительством Ирака и Саудовской Аравией. Что еще глубже погрузит весь Ближний Восток в хаос и кризис.

Китай и Индия, которые критически зависимы от поставок нефти из этого региона (Россия заместила лишь часть их потребностей), будут пытаться это все деэскалировать. США, видимо, тоже попытаются немного успокоить всех. Получится ли это? Прогнозировать практически невозможно.

В общем, что-то несется.

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