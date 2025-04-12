Глубинное государство — "тайная организация": кто в ней состоит и кто управляет миром

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Давно хотелось поговорить о том, почему происходят (или не происходят) изменения, как происходят настоящие реформы, как эволюционируют общества и государства. Начать с темы, вокруг которой так много мифов и легенд, представляется вполне уместным.

Что же такое Deep State?

И те, кто относится к этому явлению нейтрально или позитивно, и те, кто считает его причиной всех бед человечества, обычно имеют в виду "непубличные механизмы политики и управления обществом и государством". К непубличной сфере можно отнести кулуарные связи, управленческие, бюрократические или корпоративные практики, которые влияют на государство и общество, но не лежат на поверхности. Это может быть просто будничная работа бюрократии, которая незаметна широкой общественности.

Представление конспирологов или противников Deep State заключается в том, что есть некая "тайная организация", которая сидит "наверху" и управляет обществом исключительно в собственных корыстных интересах. Конечно, это миф и так не работает.

На самом же деле управление экономикой, финансами, обществом и государством — это сложный процесс, по большей части бюрократического и политического характера. В любой крупной структуре рано или поздно возникает расписанная, структурированная бюрократия. Бюрократия не всегда эффективна и почти никогда не бывает динамичной, поскольку ее задача заключается в другом — обеспечивать стабильность и управляемость.

Чем сложнее общество, тем сложнее устроена бюрократия и тем больше там разнообразных игроков. Групп влияния, профессиональных экспертов и чиновников, которые выстраивают устойчивые традиции и культуры поведения в определенных институтах. И все это вместе (формальная бюрократия, бизнес-интересы, неформальные правила, традиции, отраслевые и региональные элиты) и формирует сложную систему власти.

Мы имеем дело с множеством взаимосвязанных процессов, часто противоречащих друг другу и не имеющих единого центра принятия решений. Нет никакой единой "тайной власти". Зато есть множество относительно самостоятельных, формальных и неформальных структур.

Конспирологи же, стремясь к простым объяснениям, "назначают" Deep State неким всемогущим координатором, который мешает "простым людям" или "истинным реформаторам" воплощать свои гениальные идеи. Так, трамписты и другие конспирологи-популисты упорно игнорируют сложность мира, потому что она им не понятна и некомфортна.

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Зачем нужен Deep State?

Существование такой сложной "многослойной" системы обеспечивает важнейшую вещь: непрерывность власти и управления государством. Управляемость продолжается даже тогда, когда происходит серьезный внешний или внутренний стресс системы. Например, в Украине в 2014 и 2022 годах.

Также Deep State действует как предохранитель. С одной стороны, может тормозить реформы, но с другой — спасает от опрометчивых и опасных "прыжков" в другую сторону.

Наоборот, если вся система чрезмерно централизуется и вся власть замкнута на "вертикали" (как у Путина в России), это делает структуру очень хрупкой. Стоит исчезнуть центру (в результате поражения, переворота или смерти правителя) — и вся конструкция может разлететься, потому что нет отработанных горизонтальных связей и устойчивых неформальных институтов.

Как проводить реформы в условиях Deep State?

Попытки "ломать бюрократию" или "уничтожать Deep State" обычно приводят к дестабилизации. В то же время игнорировать тормозящий эффект старых институтов также глупо. Единственный способ — осознавать, что любые изменения требуют сплочения заинтересованных сторон. Именно так можно реализовывать реформы:

Создать круг бенефициаров — тех, кому реформа выгодна и кто будет защищать ее. Объяснить обществу смысл изменений — чтобы было общественное давление "снизу". Найти компромисс с теми, кто выступает против или опасается изменений — в условиях демократии это почти всегда необходимо. Закрепить результат — в форме законов, рыночных механизмов, неформальных правил, чтобы новая система стала выгодной и устоявшейся.

Это бесконечно далеко от "простых решений". Но простые решения могут разве что в ад завести. США нам (миру) это очень хорошо иллюстрируют.

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