Не смертельные ограничения для РФ. Как агрессор может обойти новые нефтяные санкции

Related video

Немного о нефтяных санкциях и том, как Россия еще будет пытаться их обойти

Напомню, что там. Новые санкции, введенные США и Британией против российского энергетического сектора, направлены на ограничение доходов России от экспорта нефти, которые финансируют ее военные действия против Украины. Под ограничения попали такие компании, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, в основном танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Это очень болезненные санкции, но еще не смертельные. Объясню коротко, почему.

Эти решения очень усложнят возможности России получать максимум доходов. Отказ Индии и Китая принимать танкеры, попавшие под санкции, ограничивает ключевые рынки сбыта для российской нефти. Потери будут измеряться миллиардами долларов, но при этом Россия все еще имеет определенные инструменты для обхода санкций, в том числе — в торговле с Индией и Китаем.

Первое — смешивание нефти. Как и Иран, Россия может смешивать свою нефть с другими сортами в нейтральных портах, таких как порты Египта, чтобы скрыть ее происхождение и обойти ограничения. Это позволит скрыть часть экспорта, хотя и приведет к потере 20-30% маржи. Плюс на больших объемах такое трудно скрыть.

Важно

Теневой флот и нефтяные гиганты: кто в РФ попал под новые санкции США и Британии, детали

Второе — использование посредников из еще нейтральных стран. Привлечение компаний из стран, не присоединившихся к санкциям, может помочь России продолжать экспорт нефти, обходя прямые ограничения. Такие схемы уже используются для поставки западных технологий в обход санкций.

Третье — то, что называется "иранской схемой". Сейчас так экспортируется большинство иранской нефти. Есть маленькая китайская компания, которая владеет маленьким нефтеналивным терминалом. Ей плевать на санкции, ей плевать на то, какими судами она возит и она может "потерять" эту нефть на огромном китайском рынке, а коммунистическая партия закроет на это глаза. А возможно, она еще и нагенерирует кэш, который потом окажется в руках китайских спецслужб и будет потрачен на спецоперации, скажем, в Европе или в США.

Так удается освоить чуть более 1,5 млн баррелей нефти в день. Китай забирает более 90% этого объема. Эта схема частично достижима и для России, ведь от российских портов на Тихом океане до Китая совсем близко. Но это, конечно, и близко не те объемы, которые Россия экспортирует сейчас. Насколько такую схему сможет использовать Индия, пока неизвестно.

Поэтому новые нефтяные санкции значительно усложняют для России экспорт нефти, ограничивая ее финансовые ресурсы. Однако это не убьет весь экспортный потенциал. Это, безусловно, сильный удар по экономической устойчивости России, но нужно еще и блокирование обходных маневров. А в этом плане еще работать и работать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно