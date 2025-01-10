Теневой флот и нефтяные гиганты: кто в РФ попал под новые санкции США и Британии, детали

Новые западные санкции против РФ также введены против ведущих нефтедобывающих гигантов и транспортных компаний России. Украинский президент Зеленский поблагодарил США и Британию за такие синхронизированные действия.

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США объявили о новых санкциях против ряда ведущих компаний РФ, которые имеют отношение к нефтегазовой промышленности. Также под новые ограничения попадут десятки кораблей "теневого флота" и значительный перечень госчиновников, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под ограничения попали два крупных российских гиганта этой сферы — "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также все фирмы, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 и более процентов "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу" или их дочерним компаниям.

Минфин США также наложил санкции на 183 судна, среди которых преимущественно танкеры "теневого флота" РФ и суда, принадлежащие российским операторам флота. Несколько российских судов подверглись ограничениям из-за перевозки подсанкционной нефти из Ирана.

Под новые санкции США попали два российских поставщика услуг морского страхования — страховые компании "Ингосстрах" и группа "Альфастрахование", а также десятки ведущих должностных лиц и руководители ряда нефтедобывающих компаний РФ

"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Британия следом ввела ограничения

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз". В сообщении пресс-службы британского правительства сказано, что эти компании добывают более 1 млн баррелей в день, что приносит РФ почти $23 млрд долларов в год, которые идут на финансирование РФ войны против Украины.

На Туманном Альбионе заявили, что введение санкций против этих компаний "значительно ограничит возможности России получать доходы от продажи энергоносителей".

"Доходы от продажи нефти являются источником жизнедеятельности военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным доходам ставить под угрозу жизни украинцев — так же как и не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности", — подчеркнул глава британского МИД Дэвид Лемми.

Как прокомментировали новые санкции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение новых санкций против РФ со стороны США и Великобритании. Глава государства в своем посте в Telegram поблагодарил администрацию Байдена "за новый пакет санкций против субъектов, которые связаны с российским энергосектором".

"Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", — написал президент.

Впоследствии Зеленский прокомментировал решение британского правительства о введенных ограничениях. По словам главы государства, эти синхронизированные с США действия демонстрируют "силу международного единства".

"Введя санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Великобритания в очередной раз существенно ограничила способность Путина финансировать агрессию. Ценим постоянные усилия Великобритании по противодействию теневым операциям российского флота, которые остаются ключевым элементом нефтеторговли", — заявил украинский президент.

Ранее сообщалось, один из крупнейших газовых заводов РФ почти остановился из-за санкций. Российский проект Arctic LNG 2 в Арктике в первые дни ноября добывал 0,4 млн кубометров газа в день. Это минимальный показатель за последний год, пишут журналисты.

Также стало известно, что ЕС принял 15 пакет санкций против РФ. В списке ограничений — 54 человека и 30 организаций, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.