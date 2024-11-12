Добыча упала на 90%: один из крупнейших газовых заводов РФ почти остановился из-за санкций

Российский проект Arctic LNG 2 в Арктике в первые дни ноября добывал 0,4 млн кубометров газа в день. Это минимальный показатель за последний год, пишут журналисты.

Производство газа на российском заводе Arctic LNG 2 компании "Новатэк" в ноябре упало почти до нуля. Проект является ключевым для амбиций Российской Федерации по наращиванию экспорта газа и развития Северного морского пути в Арктике, и из-за западных санкций в начале ноября добыча сократилась более чем на 90% по сравнению с октябрем, сообщает Bloomberg.

В период с 1 по 10 ноября 2024 года российский проект Arctic LNG 2 добывал в среднем 0,4 миллиона кубометров газа в день, и это минимальный показатель за последний год, пишут авторы материала. Отмечается, что это более чем на 90% меньше по сравнению со средними показателями октября и самый низкий уровень производства с сентября 2023 года. В последнем квартале прошлого года, даже во время пусконаладочных работ и запуска первой линии Arctic LNG 2, месторождения завода производили от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки, отмечают журналисты.

Причиной резкого сокращения добычи стали западные санкции, которые заблокировали экспорт, пишут в Bloomberg. Россия полагалась на проект Arctic LNG 2 в своих планах увеличить экспорт российского газа и развивать Северный морской путь, поэтому именно этот завод попал под несколько волн санкций западных государств в прошлом году, которые накладывали на Кремль из-за войны против Украины. По словам авторов статьи, санкции от США и других союзников вытеснили инвесторов, ограничили проекту доступ к танкерам ледового класса, без которых невозможно перевозить грузы по арктическим водам, и лишили Россию многих иностранных покупателей.

Проект Arctic LNG 2 рассчитан на выработку 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа в год, но пока работает только одно звено, которое способно производить в год 6,6 миллиона тонн, отмечают журналисты. Производство суперохлажденного топлива росло в августе и сентябре, когда ледовые условия позволили использовать для экспорта обычные газовозы, однако ни одну из этих партий не доставили в зарубежные порты. Также в прошлом месяце сообщалось об остановке процессов сжижения на заводе.

Напомним, 8 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что разобрали российский БпЛА С-70 "Охотник" и обнаружили в нем десятки деталей из США и ЕС. Находка свидетельствует о том, что РФ все еще имеет возможность покупать западную микроэлектронику и другие необходимые технологические компоненты несмотря на санкции, отметили разведчики.

Кроме того, 7 ноября InformNapalm сообщило о результатах расследования, которое выявило, что россияне в обход санкций строят военный завод на западном оборудовании. Авторы расследования утверждали, что РФ заключила контракты с компаниями из Германии, Тайваня и США для производства деталей для истребителей Су-57.