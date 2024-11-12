Видобуток упав на 90%: один із найбільших газових заводів РФ майже зупинився через санкції

Російський проєкт Arctic LNG 2 в Арктиці в перші дні листопада видобував 0,4 млн кубометрів газу на день. Це мінімальний показник за останній рік, пишуть журналісти.

Виробництво газу на російському заводі Arctic LNG 2 компанії "Новатек" у листопаді впало майже до нуля. Проєкт є ключовим для амбіцій Російської Федерації щодо нарощування експорту газу та розвитку Північного морського шляху в Арктиці, та через західні санкції на початку листопада видобуток скоротився на понад 90% порівняно з жовтнем, повідомляє Bloomberg.

У період з 1 по 10 листопада 2024 року російський проєкт Arctic LNG 2 видобував в середньому 0,4 мільйона кубометрів газу на день, і це мінімальний показник за останній рік, пишуть автори матеріалу. Зазначається, що це на понад 90% менше порівняно з середніми показниками жовтня та найнижчий рівень виробництва з вересня 2023 року. В останньому кварталі минулого року, навіть під час пусконалагоджувальних робіт і запуску першої лінії Arctic LNG 2, родовища заводу виробляли від 2 до 14 мільйонів кубометрів на добу, наголошують журналісти.

Причиною різкого скорочення видобутку стали західні санкції, які заблокували експорт, пишуть у Bloomberg. Росія покладалася на проєкт Arctic LNG 2 у своїх планах збільшити експорт російського газу і розвивати Північний морський шлях, тому саме цей завод потрапив під кілька хвиль санкцій західних держав минулого року, які накладали на Кремль через війну проти України. За словами авторів статті, санкції від США й інших союзників витіснили інвесторів, обмежили проєкту доступ до танкерів льодового класу, без яких неможливо перевозити вантажі арктичними водами, та позбавили Росію багатьох іноземних покупців.

Проєкт Arctic LNG 2 розрахований на вироблення 19,8 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік, та поки працює лише одна ланка, яка здатна продукувати на рік 6,6 мільйона тонн, зазначають журналісти. Виробництво суперохолодженого палива зростало в серпні та вересні, коли льодові умови дозволили використовувати для експорту звичайні газовози, однак жодну з цих партій не доставили до закордонних портів. Також минулого місяця повідомлялося про зупинку процесів зрідження на заводі.

Нагадаємо, 8 листопада в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що розібрали російський БпЛА С-70 "Охотник" і виявили в ньому десятки деталей зі США та ЄС. Знахідка свідчить про те, що РФ усе ще має можливість купувати західну мікроелектроніку та інші необхідні технологічні компоненти попри санкції, зазначили розвідники.

Крім того, 7 листопада InformNapalm повідомило про результати розслідування, яке виявило, що росіяни в обхід санкцій будують військовий завод на західному обладнанні. Автори розслідування стверджували, що РФ уклала контракти з компаніями з Німеччини, Тайваню та США для виробництва деталей для винищувачів Су-57.