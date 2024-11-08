Десятки деталей зі США та ЄС: у ГУР розібрали важкий російський БПЛА С-70 "Охотник"

Фахівці виявили в російському безпілотнику 30 західних компонентів, зокрема від компаній зі США, Німеччини та Швейцарії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) провели експертизу збитого російського безпілотника С-70 "Охотник", виявивши безліч компонентів виробництва США і країн Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі розвідувального відомства.

Фахівці вивчили "Мисливець", перехоплений 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки Донецької області. Цей БПЛА є носієм авіабомб УМПБ Д-30, якими росіяни руйнують цивільну інфраструктуру України. Коштує один такий апарат близько 15 мільйонів доларів.

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Аналіз "начинки" С-70 показав, що країна-агресор продовжує отримувати західну мікроелектроніку та інші технологічні компоненти в обхід санкцій. Зокрема, було виявлено продукти від компаній Analog Devices, Texas Instruments і Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина) і STMicroelectronics (Швейцарія).

Список компонентів опубліковано на відомчому порталі War&Sanctions. Загалом ідеться про 30 найменувань, зокрема, мікросхеми, мікропроцесори, транзистори, контролери тощо.

Нагадаємо, в небі над Костянтинівкою Донецької області 5 жовтня було зафіксовано повітряний бій, унаслідок якого було збито російський літальний апарат. Спочатку передбачалося, що йдеться про штурмовик Су-25 або ж бомбардувальник Су-34. Однак деякі експерти заявили про ураження російського реактивного безпілотника С-70 "Охотник".

Також повідомлялося, що російські військові, ймовірно, застосовували важкий безпілотник С-70 "Охотник" для обстрілу українських територій, зокрема по наземних цілях. Про це свідчать знімки уламків збитого БПЛА.