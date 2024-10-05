В Україні могли вперше збити російський БПЛА С-70 "Охотник": що кажуть експерти (відео)

На думку деяких оглядачів, реактивний безпілотник знищив російський винищувач Су-57, оскільки контроль над управлінням БПЛА було втрачено.

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У небі над Костянтинівкою Донецької області 5 жовтня було зафіксовано повітряний бій, унаслідок якого було збито російський літальний апарат. Спочатку передбачалося, що йдеться про штурмовик Су-25 або ж бомбардувальник Су-34. Однак деякі експерти говорять про ураження російського реактивного безпілотника С-70 "Охотник".

Наприклад, профільний канал monitor, що відстежує авіацію противника, спочатку надав обидві версії, а потім уточнив, що все ж таки йдеться про ураження російського БПЛА С-70.

"Є думка, що це був російський реактивний БПЛА С-70 "Охотник", така собі 20-метрова вундервафля. Їх має бути не дуже багато виготовлених у РФ, але ось на один менше", — пишуть ведучі каналу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також написав про знищення "мисливця". За його словами, це був перший збитий російський розвідувально-ударний БПЛА С-70.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор сайту Фокус Ігаль Левін наводить деталі інциденту. Він зазначив, що ймовірно, "Охотник" потрапив під удар новітнього російського винищувача Су-57.

"Може, була втрата управління, і льотчик побоявся, що підступні українці відведуть важковаговик до себе додому, і вирішив особисто прикінчити потенційного зрадника", — пише оглядач.

Цікаво ознайомиться з думкою з боку ворога. Так ведучий профільного російського пабліка Fighterbomber Ілля Туманов написав, що С-70 був втрачений нібито під час випробувань. А про те, що це був "Охотник", а не бойовий літак, свідчить особливе забарвлення літального апарату. Тепер же Туманов журиться, що українські фахівці "до гвинтика розберуть" безпілотник, що впав, і ознайомляться "з його багатим внутрішнім вмістом".

При цьому БПЛА було знищено через те, що росіяни втратили керування над власним апаратом.

С-70 "Мисливець": що відомо

Створений ОКБ імені П.О. Сухого, БПЛА С-70 залишається об'єктом підвищеного інтересу. Попри обмежені офіційні дані, відомі його основні параметри: довжина — 14 м, розмах крил — 19 м, злітна маса — 25 т. Бойове навантаження варіюється в даних, від 2,8 до 8 тонн, хоча остання оцінка, ймовірно, перебільшена.

Найбільш вражаючі характеристики включають стелю в 18 км і дальність польоту близько 6000 км. Час автономного польоту перевищує 24 години, а максимальна швидкість може досягати 1400 км/год, що виводить "Охотник" на рівень надзвукових апаратів, унікальних для безпілотників цього типу.

Порівняння з американськими аналогами, такими як Х-47 "Пегас", показує явну перевагу "Охотник". При схожих розмірах, американський БПЛА має меншу швидкість — 535 км/год, дальність — 3900 км і стелю — 12 км. При цьому американську програму було закрито 2018 року.

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Однією з головних переваг російського БПЛА є бортове радіоелектронне обладнання (БРЕО), що включає:

інформаційно-керуючу систему;

радіолокаційний комплекс із системою зв'язку для цілевказівки і розширення радіолокаційного поля;

систему автоматичного управління;

інерціальну супутникову навігацію з орієнтацією за ГЛОНАСС.

Озброєння С-70 охоплює керовані ракети, бомби, що планують, як-от касетна бомба "Дриль", і ракети для повітряного бою, як-от Х-74М2, а також протирадіолокаційні ракети Х-58 для придушення ППО.

Цей БПЛА працює у зв'язці з Су-57 і здатний виконувати як розвідувальні місії, так і завдавати ударів наявним озброєнням.

Раніше повідомлялося, що російський БПЛА С-70 "Мисливець" є копією іранського дрона Shahed 171 Simorgh, який, зі свого боку, є повною копією американського RQ-170.