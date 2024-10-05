У Донецькій області збили російський бойовий літак: подробиці інциденту (відео)

Уламки збитої машини впали на приватні будинки в Костянтинівці. Деякі джерела зазначають, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34.

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Сьогодні, 5 жовтня, в районі Часового Яру Донецької області було збито російський бойовий літак. Як повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у коментарі "Суспільне", уламки ворожої машини впали на житлову забудову в Костянтинівці.

"Уламки також упали в приватний сектор — пошкоджено кілька приватних будинків. Жертв або постраждалих від цієї події немає", — додав Горбунов.

Спочатку моніторингові групи повідомили, що йдеться про падіння уламків штурмовика Су-25 ВКС РФ. Водночас у мережі опублікували кадри повітряного бою на ближніх дистанціях, де видно, що один із літаків випускає зенітну ракету, яка за лічені секунди уразила машину, що летіла попереду.

Деякі російські джерела повідомили, що штурмовик було збито внаслідок дружнього вогню. Іншими словами, літак нібито збили росіяни. Такі дані наводить і журналіст Денис Казанський.

Тим часом керівник центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко стверджує, що в повітряному бою Сили оборони України збили фронтовий бомбардувальник Су-34.

Зі свого боку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що на кадрах був перший збитий російський розвідувально-ударний БПЛА С-70 "Охотник".

Офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор сайту Фокус також прокоментував подію. За його словами, "так чи інакше, хтось збив щось російське", оскільки на уламках із землі можна чітко бачити червоні зірки.

Зазначимо, що на момент публікації офіційної інформації від представників Збройних сил України про знищення українськими силами літака ПКС РФ не надходило.

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Нагадаємо, 7 липня пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомила, що українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Ворожу машину було знищено на Покровському напрямку.