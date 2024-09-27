"Грач" із високоточною зброєю: Туреччина представила модернізований штурмовик Су-25 Laçin

Програму модернізації LAÇIN було розділено на два окремі етапи — Merhale-1 і Merhale-2, кожен з яких пропонує різні рівні системної інтеграції для оптимізації характеристик Су-25.

Related video

На міжнародній виставці ADEX-2024 в Азербайджані компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) вперше представила модернізований штурмовик Су-25 під назвою Laçin, спеціально розроблений для ВПС Азербайджану. Про це 27 вересня повідомив ресурс European Defence Review.

Цей крок став продовженням угоди, підписаної влітку 2023 року на виставці IDEF-2023 у Стамбулі. Су-25 Laçin символізує новий напрямок у військово-технічному співробітництві між Азербайджаном і Туреччиною, підтверджуючи готовність до тіснішої інтеграції та модернізації застарілої військової техніки пострадянських країн.

Етапи модернізації та інтеграція нових систем

Модернізацію Су-25 Laçin проводили у два етапи. Перший етап, що отримав назву Merhale-1, передбачав оновлення системи управління вогнем та інтеграцію сучасного високоточного озброєння.

Зокрема, штурмовик був оснащений системою управління вогнем UBAS, яка дає змогу використовувати керовані авіабомби MK82 (227 кг) і MK83 (453 кг) з комплектом наведення KGK. Ці авіабомби мають можливість уражати наземні цілі на відстані до 100 км з високою точністю.

Основна перевага цього озброєння полягає в тому, що воно дає змогу літаку залишатися поза зоною дії засобів ППО противника, знижуючи ризик для пілотів і самої машини.

Комплект KGK (Kanonik Görev Kiti), розроблений Інститутом досліджень і розвитку оборонної промисловості Tübitak Sage, встановили на Су-25, його також застосовують на інших турецьких літаках, таких як F-16 і F-4 Phantom. Він дає змогу коригувати траєкторію авіабомби після її скидання, забезпечуючи точне наведення на ціль навіть у складних погодних умовах. Під час скидання з великих висот бомба з комплектом KGK може досягати цілі на дальності до 111 км, а під час скидання з малих висот — до 37 км.

Су-25 ВПС Азербайджану

Другий етап модернізації — Merhale-2 — охоплює масштабніше удосконалення авіоніки літака та розширення арсеналу застосовуваного озброєння.

У межах цього етапу в систему управління літака було інтегровано високоточні бомби HGK з GPS-наведенням, а також крилаті ракети SOM. Ці ракети розробляються турецькою компанією Roketsan і мають дальність до 250 км, що дозволяє Су-25 ефективно уражати стратегічні цілі на великій відстані.

Зазначають, що найближчим часом очікують на перші постачання ракет SOM в Азербайджан, після чого їх буде встановлено як на Су-25, так і на важкі ударні безпілотники Akinci.

Озброєння Су-25 Laçin

На статичній експозиції ADEX-2024 Су-25 Laçin був продемонстрований разом із кількома видами сучасного озброєння. Серед них — крилата ракета SOM і керована авіабомба OFAB-250-LG з лазерним наведенням, розроблена турецькою компанією Aselsan. Обидва зразки демонструють значне збільшення бойових можливостей штурмовика в області точкових ударів по наземних цілях.

Турецька крилата ракета SOM Фото: Соцмережi

Крилата ракета SOM, яка була інтегрована на Су-25, являє собою один із найбільш передових типів турецького озброєння. Вона призначена для ураження високозахищених об'єктів, таких як командні пункти та засоби ППО на значній відстані від лінії фронту. Ця ракета дозволяє літаку діяти з безпечного повітряного простору, поза зоною ураження зенітних ракет противника.

Керована авіабомба OFAB-250-LG з лазерною системою наведення також надає значні переваги в умовах сучасних бойових дій. Її лазерна система наведення забезпечує високу точність під час ураження цілей, що особливо важливо під час виконання операцій у міській або сильно укріпленій місцевості.

Авіаційна бомба OFAB-250-LG Фото: topwar.ru

Важливо

Ставка на вітчизняне: Туреччина відмовляється від деяких видів західної зброї (фото)

Раніше повідомлялося, що провідна турецька оборонна компанія Roketsan розпочала розробку і випробування гіперзвукового варіанту своєї балістичної ракети малої дальності Tayfun.