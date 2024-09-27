"Грач" с высокоточным оружием: Турция представила модернизированный штурмовик Су-25 Laçin

Программа модернизации LAÇIN была разделена на два отдельных этапа — Merhale-1 и Merhale-2, каждый из которых предлагает различные уровни системной интеграции для оптимизации характеристик Су-25.

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На международной выставке ADEX-2024 в Азербайджане компания Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые представила модернизированный штурмовик Су-25 под названием Laçin, специально разработанный для ВВС Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщил ресурс European Defence Review.

Этот шаг стал продолжением соглашения, подписанного летом 2023 года на выставке IDEF-2023 в Стамбуле. Су-25 Laçin символизирует новое направление в военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, подчеркивая готовность к более тесной интеграции и модернизации устаревшей военной техники постсоветских стран.

Этапы модернизации и интеграция новых систем

Модернизация Су-25 Laçin проводилась в два этапа. Первый этап, получивший название Merhale-1, включал обновление системы управления огнем и интеграцию современного высокоточного вооружения.

В частности, штурмовик был оснащен системой управления огнем UBAS, которая позволяет использовать управляемые авиабомбы MK82 (227 кг) и MK83 (453 кг) с комплектом наведения KGK. Эти авиабомбы обладают возможностью поражать наземные цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.

Основное преимущество данного вооружения заключается в том, что оно позволяет самолету оставаться вне зоны действия средств ПВО противника, снижая риск для пилотов и самой машины.

Комплект KGK (Kanonik Görev Kiti), разработанный Институтом исследований и развития оборонной промышленности Tübitak Sage, был установлен на Су-25 и также применяется на других турецких самолетах, таких как F-16 и F-4 Phantom. Он позволяет корректировать траекторию авиабомбы после ее сброса, обеспечивая точное наведение на цель даже в сложных погодных условиях. При сбросе с больших высот бомба с комплектом KGK может достигать цели на дальности до 111 к), а при сбросе с малых высот — до 37 км.

Су-25 ВВС Азербайджана

Второй этап модернизации — Merhale-2 — включает более масштабную модернизацию авионики самолета и расширение арсенала применяемого вооружения.

В рамках этого этапа в систему управления самолета были интегрированы высокоточные бомбы HGK с GPS-наведением, а также крылатые ракеты SOM. Эти ракеты разрабатываются турецкой компанией Roketsan и обладают дальностью до 250 км, что позволяет Су-25 эффективно поражать стратегические цели на большом расстоянии.

Отмечается, что в ближайшее время ожидаются первые поставки ракет SOM в Азербайджан, после чего они будут установлены как на Су-25, так и на тяжелые ударные беспилотники Akinci.

Вооружение Су-25 Laçin

На статической экспозиции ADEX-2024 Су-25 Laçin был продемонстрирован вместе с несколькими видами современного вооружения. Среди них — крылатая ракета SOM и управляемая авиабомба OFAB-250-LG с лазерным наведением, разработанная турецкой компанией Aselsan. Оба образца демонстрируют значительное увеличение боевых возможностей штурмовика в области точечных ударов по наземным целям.

Турецкая крылатая ракета SOM Фото: Соцсети

Крылатая ракета SOM, которая была интегрирована на Су-25, представляет собой один из самых передовых типов турецкого вооружения. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов, таких как командные пункты и средства ПВО, на значительном удалении от линии фронта. Эта ракета позволяет самолету действовать из безопасного воздушного пространства, вне зоны поражения зенитных ракет противника.

Управляемая авиабомба OFAB-250-LG с лазерной системой наведения также предоставляет значительные преимущества в условиях современных боевых действий. Ее лазерная система наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей, что особенно важно при выполнении операций в городской или сильно укрепленной местности.

Авиационная бомба OFAB-250-LG Фото: topwar.ru

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Ранее сообщалось, что ведущая турецкая оборонная компания Roketsan приступила к разработке и испытаниям гиперзвукового варианта своей баллистической ракеты малой дальности Tayfun.