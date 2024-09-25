Турция разрабатывает гиперзвуковую ракету на основе баллистической Tayfun (фото)

Военные обозреватели отметили, что гиперзвуковой вариант этой ракеты, развивающей скорость до 5,5 Маха, обещает существенно повысить дальность и эффективность поражения целей.

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Ведущая турецкая оборонная компания Roketsan приступила к разработке и испытаниям гиперзвукового варианта своей баллистической ракеты малой дальности Tayfun. Как сообщили 24 сентября в аккаунте X "TurkishFacts4u" новая ракета способна развивать скорость до 5,5 Маха, что ставит Турцию в число немногих стран, обладающих гиперзвуковыми технологиями.

Комментируя новость обозреватели Army Recognition пишут, что гиперзвуковые ракеты, скорость которых превышает 5 Махов, обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для современных систем противоракетной обороны. Разработка данного вида вооружения свидетельствует о стремлении Турции укрепить свои позиции на мировой арене и существенно повысить свой стратегический и оборонный потенциал.

Новые возможности и амбиции Турции

Традиционно ракета Tayfun в своей базовой конфигурации SRBM (Баллистическая ракета малой дальности) используется для нанесения точных ударов на дистанциях от 300 до 1 000 км. Гиперзвуковой вариант этой ракеты обещает существенно повысить скорость, дальность и эффективность поражения целей.

Хотя подробные технические характеристики, такие как дальность, грузоподъемность и методы уклонения от противодействия, пока не были опубликованы, специалисты уже отмечают значительный прогресс в развитии турецких ракетных технологий.

Обозреватели отмечают, что компания Roketsan, основанная в 1988 году, играет ключевую роль в обеспечении Турции самодостаточности в области оборонных технологий. Новейшие разработки в области гиперзвука демонстрируют ее способности создавать передовые образцы вооружений. Эти успехи подтверждают, что Турция готова конкурировать на мировом уровне и стремится стать важным игроком в глобальной гонке вооружений, где гиперзвуковые технологии становятся одним из ключевых направлений.

Таким образом создание гиперзвукового варианта SRBM Tayfun может значительно усилить позиции Турции в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в других стратегически важных регионах, подытожили аналитики.

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Напомним, в 2023 году турецкая компания Roketsan произвела успешный тестовый запуск ракеты Tayfun. Отмечалось, что данный образец способен поражать цели на расстоянии 1000 км.