В Турции провели успешный запуск баллистической ракеты Tayfun: что известно (видео)

Пусковая установка от Rocketsan вмещает сразу две баллистические ракеты, дальность которых будет достигать 1000 км.

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Турецкая компания Roketsan произвела успешный тестовый запуск ракеты Tayfun по пусковой установке. Об этом сообщает глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в твиттере.

В ходе испытаний впервые показали пусковую установку для баллистических ракет Roketsan. На ее шасси помещается сразу два боеприпаса.

"Мы успешно провели новый тестовый запуск нашей ракеты Tayfun. Я поздравляю всех причастных, особенно Roketsan", — написал Демир в социальной сети.

Как передает турецкое информагентство Anadolu, пуск ракеты произошел 23 мая в 6:44 по местному времени из района Черноморского аэропорта Ризе-Артвин. Для испытания по периметру аэродрома усилили меры безопасности. Отмечается, что с этого места осуществлялся первый запуск в октябре 2022 года.

В ходе первых испытаний Tayfun пролетела 561 км, тогда заявлялось о намерениях довести ее дальность до 1000 км. Ожидается, что после учений Tayfun примут на вооружение турецкой армии.

Напомним, 3 ноября президент Эрдоган заявил, что ракета Tayfun "свела с ума" Грецию. По словам турецкого лидера, Греция жаловалась на них в Штаты.

19 мая СМИ объясняли, почему Турция до сих пор эксплуатирует истребители 3 поколения F-4.