Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

"Свела с ума Грецию": Эрдоган похвастался успехами в разработке баллистической ракеты

баллистические ракеты турции
Пуск ракеты Tayfun

Турецкий президент заявил, что греческое правительство "жаловалось" на них в США. Ракета Tayfun может долетать до Афин.

Related video

Успешный тестовый запуск баллистической ракеты Tayfun "свел с ума Грецию". Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган в интервью для Anews.

Турецкий лидер отметил, что испытательный запуск баллистической ракеты Taifun, который "свел с ума Грецию", продемонстрировал существенный прогресс в турецкой ракетной промышленности.

Теперь задача перед инженерами состоит в расширении дальности полета ракеты Taifun с 561 километра. Такая дальность уже делает Афины в пределах досягаемости ракеты, что вызывает напряженность в Греции. По словам турецкого президента, в правительстве Греции "жаловались на Турцию Америке".

Эрдоган также заявил, что в Турции объявят о производстве новых ракет Cenk и Gezgin, "когда придет время". Однако подробностей о характеристиках данных ракет пока нет.

В целом президент Турции отмечает прогресс в оборонной промышленности несмотря на попытки повлиять на развитие внутри страны и за ее границами. Он назвал успехи разработок на море, в воздухе и на земле:

  • беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma
  • БПЛА Bayraktar TB3
  • вертолет ATAK II
  • истребитель Hurjet
  • подлодка Piri Reis
  • фрегат Istanbul
  • броневик ZAHA
  • броневик Pars 6x6
  • ракеты для ЗРК дальнего радиуса действия Karaok
  • ракета класса "воздух-воздух" Bozdoğan

Все разработки находятся на различных стадиях разработки.

Напомним, 18 октября в Турции прошли первые успешные испытания баллистической ракеты Tayfun.

Ранее сообщалось, что турки планируют поднять в воздух палубный Bayraktar TB3 уже в этом году.