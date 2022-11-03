"Свела с ума Грецию": Эрдоган похвастался успехами в разработке баллистической ракеты

Турецкий президент заявил, что греческое правительство "жаловалось" на них в США. Ракета Tayfun может долетать до Афин.

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Успешный тестовый запуск баллистической ракеты Tayfun "свел с ума Грецию". Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган в интервью для Anews.

Турецкий лидер отметил, что испытательный запуск баллистической ракеты Taifun, который "свел с ума Грецию", продемонстрировал существенный прогресс в турецкой ракетной промышленности.

Теперь задача перед инженерами состоит в расширении дальности полета ракеты Taifun с 561 километра. Такая дальность уже делает Афины в пределах досягаемости ракеты, что вызывает напряженность в Греции. По словам турецкого президента, в правительстве Греции "жаловались на Турцию Америке".

Эрдоган также заявил, что в Турции объявят о производстве новых ракет Cenk и Gezgin, "когда придет время". Однако подробностей о характеристиках данных ракет пока нет.

В целом президент Турции отмечает прогресс в оборонной промышленности несмотря на попытки повлиять на развитие внутри страны и за ее границами. Он назвал успехи разработок на море, в воздухе и на земле:

беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma

БПЛА Bayraktar TB3

вертолет ATAK II

истребитель Hurjet

подлодка Piri Reis

фрегат Istanbul

броневик ZAHA

броневик Pars 6x6

ракеты для ЗРК дальнего радиуса действия Karaok

ракета класса "воздух-воздух" Bozdoğan

Все разработки находятся на различных стадиях разработки.

Напомним, 18 октября в Турции прошли первые успешные испытания баллистической ракеты Tayfun.

Ранее сообщалось, что турки планируют поднять в воздух палубный Bayraktar TB3 уже в этом году.