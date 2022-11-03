"Свела с ума Грецию": Эрдоган похвастался успехами в разработке баллистической ракеты
Турецкий президент заявил, что греческое правительство "жаловалось" на них в США. Ракета Tayfun может долетать до Афин.
Успешный тестовый запуск баллистической ракеты Tayfun "свел с ума Грецию". Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган в интервью для Anews.
Турецкий лидер отметил, что испытательный запуск баллистической ракеты Taifun, который "свел с ума Грецию", продемонстрировал существенный прогресс в турецкой ракетной промышленности.
Теперь задача перед инженерами состоит в расширении дальности полета ракеты Taifun с 561 километра. Такая дальность уже делает Афины в пределах досягаемости ракеты, что вызывает напряженность в Греции. По словам турецкого президента, в правительстве Греции "жаловались на Турцию Америке".
Эрдоган также заявил, что в Турции объявят о производстве новых ракет Cenk и Gezgin, "когда придет время". Однако подробностей о характеристиках данных ракет пока нет.
В целом президент Турции отмечает прогресс в оборонной промышленности несмотря на попытки повлиять на развитие внутри страны и за ее границами. Он назвал успехи разработок на море, в воздухе и на земле:
- беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma
- БПЛА Bayraktar TB3
- вертолет ATAK II
- истребитель Hurjet
- подлодка Piri Reis
- фрегат Istanbul
- броневик ZAHA
- броневик Pars 6x6
- ракеты для ЗРК дальнего радиуса действия Karaok
- ракета класса "воздух-воздух" Bozdoğan
Все разработки находятся на различных стадиях разработки.
Напомним, 18 октября в Турции прошли первые успешные испытания баллистической ракеты Tayfun.
Ранее сообщалось, что турки планируют поднять в воздух палубный Bayraktar TB3 уже в этом году.