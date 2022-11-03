"Звела з розуму Грецію": Ердоган похвалився успіхами у розробці балістичної ракети

Турецький президент заявив, що грецький уряд "скаржився" на них у США. Ракета Tayfun може долітати до Афін.

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Успішний тестовий запуск балістичної ракети Tayfun "звів з розуму Грецію". Про це повідомив президент Реджеп Ердоган в інтерв'ю Anews.

Турецький лідер зазначив, що випробувальний запуск балістичної ракети Taifun, який "звів з розуму Грецію", продемонстрував суттєвий прогрес у турецькій ракетній промисловості.

Тепер завдання перед інженерами полягає у розширенні дальності польоту ракети Taifun з 561 кілометра. Така дальність уже робить Афіни в межах досяжності ракети, що спричиняє напруженість у Греції. За словами турецького президента, в уряді Греції "скаржилися на Туреччину в Америці".

Ердоган також заявив, що в Туреччині оголосять про виробництво нових ракет Cenk і Gezgin, "коли прийде час". Проте подробиць про характеристики даних ракет поки що немає.

Загалом президент Туреччини зазначає прогрес в оборонній промисловості, незважаючи на спроби вплинути на розвиток усередині країни та за її межами. Він назвав успіхи розробок на морі, у повітрі та на землі:

безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma;

БПЛА Bayraktar TB3;

вертоліт ATAK II;

винищувач Hurjet;

підводний човен Piri Reis;

фрегат Istanbul;

броньовик ZAHA;

броньовик Pars 6x6;

ракети для ЗРК далекого радіусу дії Karaok;

ракета класу "повітря-повітря" Bozdoğan.

Усі розробки перебувають у різних стадіях розробки.

Нагадаємо, 18 жовтня у Туреччині пройшли перші успішні випробування балістичної ракети Tayfun.

Раніше повідомлялося, що турки планують підняти у повітря палубний Bayraktar TB3 вже цього року.