Туреччина планує підняти у повітря палубний Bayraktar TB3 вже цьогоріч (фото)

Безпілотники планують ставити на палубі десантного корабля Anadolu. Одночасно на ньому зможе перебувати до 40 БПЛА.

Секретаріат оборонної промисловості Туреччини планує провести перший пуск нового безпілотника Bayraktar TB3, який адаптували для зльоту з кораблів із короткою польотною палубою. Про це повідомляє Defence Turk.

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Розвідувально-ударний безпілотник використовуватиметься як частина авіагрупи десантного корабля Anadolu. Bayraktar TB3 матиме збільшену вантажопідйомність 280 кг проти 150 км у TB2. Цього вдалося досягти за рахунок встановлення турецького двигуна PD-170.

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До складу авіагрупи корабля Anadolu входитимуть до 40 палубних дронів Bayraktar TB3. При цьому бортова апаратура однієї формації зможе використати до 10 БПЛА одночасно. Для розміщення такої кількості безпілотників в апарату будуть складатися крила.

[ + – ] Рендер десантного корабля Anadolu з TB3

Як заявляють у компанії, безпілотники можуть приземлятися на кораблі навіть без спеціального гака за рахунок своїх характеристик.

"Дрон відрізняється здатністю здійснювати зліт і посадку на морські судна з короткою злітно-посадковою смугою, чого немає у багатьох аналогів у світі", — заявив Сельчук Байрактар.

Нагадаємо, 24 вересня 2021 року Baykar Technologies анонсувала розробку ударного БПЛА Bayraktar TB3. Раніше в Туреччині представили концепт повністю роботизованої армії з веденням бойових дій у повітрі, під водою і на землі.