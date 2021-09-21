У Туреччині представили концепт повністю роботизованої армії (відео)

Воєнні дії передбачається вести повітряними, підводними та наземними бойовими машинами.

У Туреччині з 21 по 26 вересня відбудеться фестиваль TEKNOFEST 2021, на якому турецька компанія HAVELSAN представить автономні безпілотні повітряні та наземні транспортні засоби власної розробки для ведення повністю автономних бойових дій, повідомляє пресслужба компанії.

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Компанія на своєму каналі в Youtube представила презентаційний ролик роботизованою армії. На кадрах видно, як бойові дрони, кораблі, підводні човни та наземні бойові машини ведуть узгоджені військові дії й допомагають піхоті на полі бою.

Також показані бойові дії в умовах міста, в один з моментів під броньовану машину "противника" швидко під'їжджає "міна на колесах" і підриває її.

[ + – ] Концепт роботизованої армії

При цьому управляють технікою люди, але дистанційно, перебуваючи в укритті на великій відстані від епіцентру бою.

Раніше повідомлялося, що американська армія працює над удосконаленням технології, яка дозволить командам роботів на полі бою ефективно працювати разом, навіть за нестабільного зв'язку.

Також ми писали, що французькі військові випробували на навчаннях робота-пса Spot, якого відправляли в розвідку.

Крім того, американські вчені створили систему штучного інтелекту, яка істотно спрощує та поліпшує командну роботу між солдатами і роботами.