В США военные роботы смогут вести диалог с солдатами

Ученые создали систему искусственного интеллекта, которая существенно упрощает и улучшает командную работу между солдатами и роботами.

Армия США разрабатывает диалоговый интерфейс, который позволит солдатам вести диалог с автономными роботизированными системами. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые из Военно-исследовательской лаборатории Командования по развитию боевых возможностей армии США разработали систему искусственного интеллекта Joint Understanding and Dialogue Interface (JUDI). Она призвана сократить расходы на обучение и улучшить командную работу между солдатами и роботами.

Поскольку роботы играют все более важную роль в армии, проблема контроля становится все более актуальной. До недавнего времени устройств дистанционного управления, таких как джойстики и клавиатуры, было вполне достаточно. Но военное оборудования следующего поколения будет более интеллектуальным с высокой степенью автономности.

Развитие роботов требует более сложных, интуитивно понятных интерфейсов, а также простоты обучения солдат в работе с такими машинами. Исходя из этого, система JUDI позволяет роботам вести диалог с солдатами.

"Эта технология позволяет солдату взаимодействовать с автономными системами посредством двунаправленной речи и диалога в тактических операциях, где устные инструкции могут использоваться для управления. Также технология дает возможность роботу запрашивать разъяснения или предоставлять обновления статуса по мере выполнения задач. Вместо того, чтобы полагаться на заранее заданную и, возможно устаревшую информацию о миссии, диалог позволяет этим системам дополнять свое понимание мира, общаясь с товарищами по команде", – говорит научный сотрудник Мэтью Мардж.

Система может показаться похожей на цифровых помощников Siri или Alexa, но между ними существуют огромные различия. Популярные помощники относительно пассивны и основаны на облачных соединениях, которые позволяют системе использовать глубокое обучение для анализа информации, чтобы найти нужный ответ. JUDI работает по другому принципу.

Военная система не может опираться на облачные сети, которые не могут быть полностью безопасными или работа на поле битвы. Вместо этого JUDI использует сделанную на заказ базу данных для интерпретации намерений солдата, основываясь на произносимых ими словах.

"Наша конечная цель – дать солдатам возможность более легко работать с автономными системами, чтобы они могли более эффективно и безопасно выполнять задания, особенно в таких ситуациях, как разведка и поисковые операции", – подытожил Мардж.