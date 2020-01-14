Американские исследователи создали живые, программируемые организмы

В США ученые создали первых живых роботов, используя стволовые клетки африканских когтистых лягушек. Об этом сообщает The Guardian.

У одной из самых успешных версий роботов есть две толстых лапы, которые двигаются вдоль его "груди". Второй оборудован небольшим резервуаром, чтобы перемещать миниатюрные полезные нагрузки.

"Это совершенно новые формы жизни. Они никогда прежде не существовали на Земле. Речь идет о живых, программируемых организмах", – заявил директор исследовательского Университет Тафтса Майкл Левин.

В отличие от других разработчиков, которые отдают предпочтение металлу и пластику, Левин с командой видят преимущество в создании роботов из биологических тканей. Получив повреждения, роботы смогут самостоятельно лечить свои раны, а после окончания срока службы, будут распадаться также, как и другие живые организмы.

Уникальные особенности новых роботов позволят им в будущем очищать океаны от микропластика, обнаруживать и устранять токсичные материалы, доставлять лекарства в организм или чистить стенки артерий, отмечают ученые.

"Невозможно знать, каким будет применение для любой новой технологии, поэтому мы можем только догадыватсья", – рассказал старший научный сотрудник команды ученых Джошуа Бонгард.

Длина роботов составляет менее 1 мм, они были разработаны по "эволюционном алгоритму", который работает на суперкомпьютере. Программа сперва запускает генерацию случайных трехмерных конфигураций от 500 до 1000 клеток кожи и сердца. Затем каждая модель тестируется в виртуальной среде.

Поскольку сердечные клетки самопроизвольно сжимаются и расслабляются, они выполняют роль миниатюрных двигателей, которые приводят роботов в движение до тех пор, пока запасы их энергии не исчерпываются полностью. Так, у роботов достаточно топлива, чтобы прожить от недели до 10 дней.

"Они очень маленькие, но в конечном итоге, планируется сделать их более масштабными", – добавил Левин.

Ксеноботы могут обладать кровеносными сосудами, нервной системой и сенсорными клетками, например, чтобы сформировать глаза.

Правда, ученые признают, что их работа затрагивает этические проблемы, особенно учитывая, что будущие модели могут иметь нервную систему и когнитивные способности, что сделает роботов более активными членами общества.

Как ранее сообщал Фокус:

На МКС отправился робот, распознающий эмоции космонавтов. Дроид должен стать компаньоном для обитателей космической станции.

А в РФ взялись за производство роботизированных "клонов" человека. Компания Promobot заявила, что начинает массовый выпуск андроидов.