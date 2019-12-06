На МКС отправился робот, распознающий эмоции космонавтов

Дроид должен стать компаньоном для обитателей космической станции

В четверг, 5 декабря, на Международную космическую станцию был запущен робот с искусственным интеллектом, который будет более чувствительным к эмоциям космонавтов. Об этом сообщает Reuters.

Crew Interactive Mobile Companion 2 или CIMON 2 – это сферический дроид с микрофонами, камерами и множеством программного обеспечения для распознавания эмоций. Он был отправлен на МКС вместе с ракетой SpaceX Falcon 9 и 2585 кг припасов.

"Основанная цель – создать для космонавта настоящего компаньона. Отношения между космонавтом и CIMON действительно важны. Он (дроид, – ред.) пытается понять, грустит космонавт или злится, или же он счастлив", – рассказал ведущий разработчик CIMON 2 Матиас Биниок.

На основе новых алгоритмов, созданных в IBM Corp, а также данных от первого дроида CIMON 1, запущенного на МКС в 2018 году, новый дроид будет более общительным с членами экипажа. Также будут тестироваться технологии, которые могут оказаться решающими для будущих миссий с экипажем в дальнем космосе. В таких условиях, долгосрочная изоляция и удаленность от Земли создают риски для психического здоровья астронавтов.

Также CIMON 2 будет обучаться смягчать "ограниченное групповое мышление" – поведенческое явления, при котором изолированные группы людей могут быть вынуждены принимать иррациональные решения.

Так, во время конфликтов или разногласий, CIMON будет занимать место "объективного постороннего наблюдателя", с которым можно поговорить.

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