Слияние мозга и компьютера. Самые ожидаемые события в мире науки и технологий

Покорение Марса, слияние человека и компьютера, электрические самолёты и судьбоносный бой с глобальным потеплением. Фокус определил самые ожидаемые события 2020 года в мире науки и технологий

Заглядывать в будущее сложно. И чем дальше пытаешься заглянуть, тем выше риск ошибки. В 1960-х годах американский химик, лауреат Нобелевской премии Гленн Сиборг полагал, что к 2020-му мы сможем выводить разумные виды животных, которые будут заниматься физическим трудом вместо нас. А за 30 лет до него Никола Тесла предрекал выход из моды чая и кофе в течение века. Оба этих прогноза не оправдались, но если смотреть не сквозь десятилетия, а всего на год вперёд, то вероятность ошибиться будет меньше. Так какие же прорывы в мире науки и технологий готовит нам наступивший 2020-й?

Пункт назначения — космос

После того как марсоход Opportunity "погиб" в колоссальной пылевой буре, на Красной планете остался всего один мобильный исследовательский аппарат Curiosity. Однако скоро это изменится. В 2020-м на Марс полетят сразу три новых ровера: американский, китайский и европейско-российский.

Все три миссии должны вылететь в одно стартовое окно, которое откроется в июле и продержится несколько недель. На Марс они прибудут в феврале-марте 2021 года. Места посадки у роверов разные, но цели примерно одинаковые: изучение геологии и климата планеты, сбор и анализ образцов, а также поиск любых свидетельств того, что некогда здесь существовала жизнь.

Исследовательских аппаратов станет больше не только на поверхности, но и на орбите Марса. Китай вместе с марсоходом собирается отправить орбитальный зонд. Компанию ему может составить ещё один новичок родом из Объединённых Арабских Эмиратов. ОАЭ в таком случае станут первой арабской страной, инициировавшей изучение другой планеты.

Если все миссии увенчаются успехом, то в ближайшем будущем поток информации о Красной планете увеличится во много раз. Это большой шаг навстречу Марсу, куда человечество собирается добраться в ближайшие десятилетия. Учитывая степень рисковости такой миссии, любые знания об этом мире лишними не будут.

Впрочем, в космосе есть место не только для науки, но и для развлечений. В наступившем году туда впервые за 11 лет могут отправиться туристы. Необычный способ проведения досуга обеспечит NASA, которое в прошлом году решило открыть для путешественников Международную космическую станцию (МКС). Агентство планирует возить туда туристов не чаще двух раз в год, начиная с 2020-го.

"В 2020-м первые туристы смогут провести отпуск на МКС — $58 млн за перелёт плюс $35 тыс. за сутки"

Само собой, такой тур — недешёвое удовольствие. Сутки в главном космическом оплоте человечества NASA оценивает в $35 тыс., а максимальный срок, на который туда будут пускать туристов, — 30 дней. Так что стоимость месяца на МКС — более миллиона долларов. Но это сущий пустяк по сравнению с тем, сколько будущим туристам придётся тратить на дорогу. Место в космическом корабле компаний Boeing или SpaceX, которые будут доставлять людей на МКС, оценивается примерно в $58 млн за полёт.

Впрочем, у желающих опробовать экзотический вояж будет и более доступная альтернатива — суборбитальные полёты от Virgin Galactic. После нескольких удачных испытаний, строительства космопорта и размещения акций на бирже компания Ричарда Брэнсона осмелела в достаточной степени, чтобы заняться отправкой первых туристов к границе космического пространства на борту корабля SpaceShipTwo. Начать она планирует в нынешнем году, но более точных сроков не называет. Билет на корабль оценивается в $250 тыс., но у Virgin уже есть очередь из 600 клиентов, забронировавших себе место заранее.

По пятам за ней следует Blue Origin, которая тоже претендует на свой кусок зарождающегося рынка космотуризма. В её планах — отправлять клиентов в космические полёты продолжительностью в несколько минут, давая им краткосрочное ощущение невесомости. Для этого Blue Origin обкатывает систему New Shepard, прошедшую через 12 успешных тестовых запусков. Однако в компании Джеффри Безоса утверждают, что не будут отправлять в полёты людей, пока не удостоверятся, что всё работает как надо. Когда именно это произойдёт, представители Blue Origin не говорят, но надеются, что в 2020 году.

Пока Blue Origin и Virgin Galactic открывают новые туристические направления, другие крупные игроки аэрокосмической отрасли готовятся осуществить давнюю мечту NASA об отправке астронавтов на МКС без помощи "Роскосмоса". Предполагалось, что американцы смогут самостоятельно отправлять своих людей со своей территории уже в 2019-м, но SpaceX и Boeing, которые разрабатывают пассажирские корабли, серьёзно затянули сроки их сдачи. Выполнить обещания обе компании намерены в 2020-м. Правда, Boeing недавно провалила важный тестовый полёт своего корабля, а значит, SpaceX, скорее всего, сделает это первой.

Многозадачный Илон

Раз уж речь зашла о творениях Илона Маска, заметим, что неугомонный предприниматель в последние годы набрал столько любопытных инновационных проектов, что заслужил отдельного разговора. Только у одной SpaceX в наступившем году хватает забот и помимо производства орбитального "такси" для NASA.

В прошлом году компания презентовала прототип космического корабля Starship, которому предстоит доставить людей до Луны и Марса. Теперь она трудится над созданием полноценной версии. Презентуя новый корабль в сентябре 2019-го, Маск заявил, что через полгода возможен полёт на орбиту Земли. Это оптимистичный прогноз, учитывая, что осенью мы увидели только прототип. Но шансы на то, что полёт состоится до конца 2020-го, имеются.

SpaceX работает не только над космическими кораблями и ракетами. Компания также планирует обеспечить мир доступом к интернету при помощи мегасозвездия спутников Starlink. Она уже отправила на орбиту 180 аппаратов. Это капля в море, так как в будущем созвездие должно включать 42 тыс. спутников. SpaceX обещает ускорить запуски в 2020-м и за год отправить на орбиту 1500 аппаратов. Предполагается, что уже в середине года первые пользователи смогут оценить космический интернет Маска. Не в восторге от этого будут разве что астрономы, которым спутники мешают вести наблюдения за звёздами.

SpaceX — одно из старейших детищ Маска, но в прошлом году он обзавёлся ещё одним. Летом бизнесмен представил компанию Neuralink, цель которой — связать мозг человека с компьютером. Её инженеры разработали импланты, способные после вживления в голову считывать сигналы мозга и передавать их в компьютер. При помощи такой технологии есть вероятность, например, вернуть людям, утратившим речь, возможность общаться, набирая текст силой мысли. А в более отдалённой перспективе — объединить человеческий интеллект с искусственным.

В ходе презентации Маск заявил, что ноу-хау уже опробовано на животных, и пообещал в 2020-м начать испытания на людях. Опять-таки это заявление может быть чересчур оптимистичным, но о прогрессе Neuralink в наступившем году мы наверняка ещё услышим.

Новостей впору ждать и от другой компании Маска, Boring Company, которая планирует совершить переворот в системе городского транспорта при помощи подземных тоннелей. В настоящее время она роет трек под Лас-Вегасом, и есть шанс, что в нынешнем году запустит его в работу. По словам Маска, Boring не будет браться за новые проекты, пока не закончит тоннель в Городе грехов. Но это не значит, что у неё не может появиться новых замыслов, достойных того, чтобы их озвучить.

Наконец, наступивший год принесёт пополнение в модельном ряду Tesla. К лету американский автопроизводитель собирается запустить в производство компактный кроссовер Model Y, хотя, по прогнозам Deutsche Bank, такое может произойти уже в I квартале. Это будет крайне важный запуск для компании, ведь, по прогнозам самого Маска, Model Y по продажам обойдёт три другие пассажирские модели бренда вместе взятые. В довесок ко всему на конвейер пойдёт электрический грузовик Tesla Semi, но его выпустят небольшим тиражом.

Дополненная индивидуальность? Илон Маск считает, что нейроимпланты помогут достичь симбиоза человеческого мозга с искусственным интеллектом

Компьютер в голове

Пока Маск станет развивать свои многочисленные проекты, мир будет пристально следить за 5G. В прошлом году технология только начала распространяться по планете, появившись в США, Южной Корее, Китае и некоторых других странах. В 2020-м география 5G продолжит расширяться.

"Без сомнения, заголовки в 2020-м будут пестреть анонсами новых сетей, сообщениями о расширении покрытия и о новых мобильных устройствах с поддержкой 5G", — поведал американскому деловому журналу Fast Company Дэниел Хейс, эксперт консалтинговой компании PwC в сфере коммуникаций и медиа. По его мнению, уже на февральской выставке мобильных технологий Mobile World Congress в Барселоне могут прозвучать первые анонсы нынешнего года. Впрочем, пока рано говорить о том, что 5G изменит жизнь рядовых потребителей. По оценкам консалтинговой компании Gartner, на первых порах достоинства новой технологии оценят скорее представители бизнеса. Она поспособствует созданию "умных" фабрик с высоким уровнем автоматизации, развитию точного земледелия и появлению грузовых автомобилей, у которых нет водительских кабин, поскольку управляются они дистанционно. В прошлом году компания Einride вывела пару таких на дороги общего пользования в Швеции и надеется до конца 2020-го увеличить их флот до двух сотен. Это лишь один из примеров, но подобными разработками занимаются и крупные автопроизводители, такие как немецкий Daimler или китайский SAIC.

Ещё одна многообещающая технология, за развитием которой будет интересно наблюдать в 2020-м, — нейроимпланты, обеспечивающие связь мозга с компьютером. Ведь в данной отрасли работает не только Маск, но и учёные разных стран. Например, в прошлом году группа американских исследователей успешно опробовала бионический протез руки, способный передать человеку, лишённому конечности, тактильные ощущения, а несколько месяцев спустя французские учёные вернули парализованному пациенту способность ходить, разработав для него специальный экзоскелет. Оба устройства функционировали при помощи силы мысли.

Помимо учёных над созданием интерфейса мозг — компьютер трудятся и малоизвестные старт­апы вроде Paradromics и Kernel, а также гиганты IT-индустрии вроде Facebook. Компания Марка Цукерберга даже объединила усилия с исследователями Калифорнийского университета в Сан-Франциско, вместе с которыми создала систему, преобразующую сигналы мозга в речь, а также приобрела фирму CTRL-Labs, занимавшуюся созданием браслета, позволяющего силой мысли управлять компьютером.

Учитывая то, какие умы и силы брошены на развитие технологии нейроимплантов, мы наверняка услышим о достижениях в данной сфере в 2020-м. Чип Микем, сооснователь компании Tribeca Venture Partners, видит радужные перспективы для молодой отрасли. В беседе с американским деловым изданием Inc. он отмечает: "Мы увидим первые коммерческие применения нейроинтерфейсов, позволяющих людям мысленно общаться с компьютерами".

Помимо новых способов общения с компьютерами 2020-й обещает новый виток в электрификации транспорта. Нет, речь сейчас не об электромобилях, мировая популяция которых растёт ежегодно и, как считают эксперты, продолжит расти на протяжении всего десятилетия. Электрификация будет распространяться на морской и воздушный транспорт.

В прошлом году надежду на распространение данной тенденции подарили норвежская компания Hurtigruten и израильский стартап Eviation. Первая отправила в плавание гибридный круизный лайнер "Руаль Амундсен", вторая презентовала полностью электрический самолёт Alice.

Вполне вероятно, что в нынешнем году мы услышим о новых подобных проектах. Например, над созданием электросамолётов трудится около 200 компаний из разных стран, в том числе Rolls-Royce, которая обещает весной устроить показательный полёт летательного аппарата, способного на одном заряде батарей проделать путь из Лондона в Париж. Также известно, что Hurtigruten отправит в первый круиз ещё один гибридный лайнер — "Фритьоф Нансен", а в Китае по реке Янцзы начнёт курсировать туристическое судно Junlyu, работающее только на электроэнергии.

Увы, на сегодня технологии не способны обеспечить столь же стремительный переход авиации и судоходства на электричество, как это произошло с автомобильной индустрией. Однако в ближайшие годы обе отрасли наверняка подвергнутся всё более интенсивному "озеленению", поскольку сейчас на каждую из них приходится порядка 2% общемирового количества выбросов СО2.

Шанс на исправление

Недостаток решительных мер, направленных на предотвращение климатических изменений, привёл к зарождению в 2019-м всемирного молодёжного эко­движения "Пятницы ради будущего" и прославил имя 16-летней шведской активистки Греты Тунберг. 2020-й может стать годом, когда мировые лидеры покажут, что готовы прислушаться к юным протестующим.

"Если страны не станут активнее сокращать вредные выбросы, то к концу века планета "потеплеет" на 3,4°С"

В ноябре в Глазго пройдёт 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26), в рамках которой страны, подписавшие Парижское соглашение 2015, получат возможность обновить свои обязательства по сокращению вредных выбросов, установив более амбициозные цели, ведь, как показали минувшие пять лет, тех усилий, что мир предпринимает сейчас, недостаточно. В 2018-м Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад, в котором показала, что человечество должно приложить все усилия, чтобы удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C до конца века. Последствий для планеты избежать не удастся, но они будут не столь тяжёлыми, как при двухградусном повышении температуры.

Оба показателя предусмотрены Парижским климатическим соглашением, но современные реалии таковы, что ни той ни другой цели достичь не удастся. Об этом гласит другой масштабный доклад, опубликованный в прошлом году учёными МГЭИК, Всемирной метеорологической организации и других авторитетных учреждений. В нём говорится, что планета, скорее всего, "потеплеет" на 2,9–3,4°C к концу века. Для достижения заветной цели в 1,5 градуса странам нужно будет в пять раз увеличить усилия по сокращению вредных выбросов.

Грядущая COP26 предоставит мировым лидерам шанс переломить ситуацию и взять на себя более серьёзные обязательства. Воспользуются ли они этим шансом — вопрос, от которого зависит, станет 2020-й годом большой победы или большого поражения в борьбе с климатическими изменениями.

Возможно, что не каждое из перечисленных событий пройдёт именно так, как предполагается, и совершенно точно, что мир науки и технологий в наступившем году подкинет нам не один и не два любопытных сюрприза. Но тем интереснее смотреть в будущее, для которого переменчивость — единственная неизменная черта.