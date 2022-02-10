Турция планирует поднять в воздух палубный Bayraktar TB3 уже в этом году (фото)

Беспилотники планируют устанавливать на палубе десантного корабля Anadolu. Одновременно на нем сможет находится до 40 БПЛА.

Секретариат оборонной промышленности Турции планирует провести первый пуск нового беспилотника Bayraktar TB3, который адаптировали для взлета с кораблей с короткой полетной палубой. Об этом сообщает Defence Turk.

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Разведывательно-ударный беспилотник будет использоваться как часть авиагруппы десантного корабля Anadolu. Bayraktar TB3 будет иметь увеличенную грузоподъемность в 280 кг против 150 км у TB2. Этого удалось достичь за счет установки турецкого двигателя PD-170.

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В состав авиагруппы корабля Anadolu будут входить до 40 палубных дронов Bayraktar TB3. При этом бортовая аппаратура одной формации сможет использовать до 10 БПЛА одновременно. Для размещения такого количества беспилотников, у аппарата будут складываться крылья.

[ + – ] Рендер десантного корабля Anadolu с TB3

Как заявляют в компании, беспилотники смогут приземляться на корабле даже без специального крюка за счет своих характеристик.

"Дрон отличается способностью совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, чего нет у многих аналогов в мире", — заявил Сельчук Байрактар.

Напомним, 24 сентября 2021 года Baykar Technologies анонсировала разработку ударного БПЛА Bayraktar TB3. Ранее в Турции представили концепт полностью роботизированной армии с ведением боевых действий в воздухе, под водой и на земле.