Турция разрабатывает новый Bayraktar TB3: первый полет уже в 2022 году (фото)

Следующее поколение беспилотников получит спутниковую систему управления, и почти в три раза больший максимальный взлетный вес.

Турецкая компания Baykar Technologies начала разработку ударного БПЛА Bayraktar TB3. Об этом передает информагенство Anadolu с выступления Сельчука Байрактара на третьем Фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest в Стамбуле.

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По словам технического директора Сельчука Байрактара, следующая версия ударного Bayraktar TB3 будет иметь спутниковое управление с радиусом действия в "тысячи километров". По размерам он будет немногим больше TB2, но меньше, чем Akinci.

"Наша беспилотная авиация заставила многих пересмотреть военную концепцию. Надеемся, что Bayraktar TB3 совершит свой первый полет в 2022 году. А к 2023 году мы планируем реализовать проект беспилотного отечественного военного самолета", — поделился планами технический директор.

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Также он добавил, что их компания занимается разработкой беспилотного военного самолета, который должен совершить революцию в военной сфере.

TB3 также сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Известно, что максимальная полезная нагрузка составит 280 кг (до 160 у TB2), а максимальный взлетный вес — 1450 кг (650 кг у TB2). Максимальное время полета — 24 часа, как и у предшественника.

Фото: Bayraktar Technologies

"Дрон отличается способностью совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, чего нет у многих аналогов в мире", — заявил Байрактар.

Напомним, в Турции представили концепт полностью роботизированной армии с ведением боевых действий в воздухе, под водой и на земле.

Отметим, что ранее в Bayrak Makina заявляли, что на все будущие беспилотники они будут устанавливать украинские двигатели.