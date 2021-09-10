Универсальный и грузоподъемный. Фокус разобрался, что представляет собой новый Bayraktar Akıncı и почему его появление — это новая глава в истории ударных БПЛА.

После тысячи тестовых вылетов Турция недавно получила первые ударные БПЛА Bayraktar Akıncı, способные поднимать 900-килограммовые авиабомбы. Важно отметить, что на этом дроне стоят украинские двигатели от "Мотор-Січ", с помощью которых он уже успел установить рекорд по высоте полета. 8 июля Akinci поднялся в небо на 11 594 метра и провел в воздухе 25 часов и 46 минут, пролетев 7507 км. Важно подчеркнуть, что это стало самым длительным летным испытанием для БПЛА Akinci.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Турецкие беспилотники получат двигатели от "Мотор-Січ"

Производитель БПЛА Bayrak Makina планирует устанавливать на все свои беспилотники именно украинские двигатели. Об этом было заявлено 25 июля, и Akinci тоже не станет исключением. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, стратегическое партнерство с Украиной началось еще в 2018 году. На сегодняшний день отношения между Украиной и Турцией в сфере производства беспилотников находятся на наивысшем уровне. Поэтому в компании планируют и дальше оснащать дроны украинскими двигателями.

"Технологии авиационной промышленности Украины — на наивысшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что дать друг другу в этом сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных БПЛА", — заявил Халук Байрактар, очерчивая перспективы сотрудничества с украинскими партнерами.

Фокус перевел новый текст исследователей Стейна Митцера и Юста Олиманса, которые ведут профильный военный блог Oryx, о том, что представляет собой новый ударный БПЛА Bayraktar Akıncı.

Будущее за небесами. Государства, неспособные защитить свое небо, никогда не смогут быть уверены в своем будущем. Мустафа Кемаль Ататюрк

Боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı открывает ряд новых возможностей для воздушной войны. Среди них – несколько функций, которые ранее не встречались ни на одном типе БПЛА в мире. В частности — способность запускать высокоточные крылатые ракеты с дальностью более 250 км и ракеты класса "воздух-воздух" (BVRAAM) для атак по целям за пределами видимости на расстоянии до 100 км. Именно эти характеристики делают Akıncı первым в своем роде серийным многоцелевым боевым беспилотником в мире.

На церемонии, которая состоялась 29 августа, в присутствии президента Турции Эрдогана компания Baykar Savunma официально передала первые четыре серийных БПЛА Bayraktar Akıncı вооруженным силам Турции. Два из них предназначены для командования сухопутных войск и командования батальона БПЛА 2-й армии, а остальные поступят на вооружение 341-й эскадрильи "Тень" (Gölge) командования ВВС.

Помимо того, что Akıncı сам по себе является необычайно универсальной разработкой, его огромная грузоподъемность в 1 500 кг, разнообразие вооружения и более чем 24-часовая длительность полета означают, что он также хорошо подходит для выполнения многих наземных ударных задач, которые в настоящее время возложены на 240 истребителей F-16. Выполнение этим беспилотником некоторых из перечисленных задач дало бы возможность освободить драгоценные F-16 для воздушных боев, хотя бы частично покрывая дефицит, образовавшийся после исключения Турции из проекта F-35.

[ + – ] Akıncı в полете Фото: Baykar Makina

Беспилотники Akıncı: переноска управляемых боеприпасов и авиабомбы

Уникальный набор новаторских характеристик Akıncı значительно расширяет возможности Турции по ведению беспилотных боевых действий за счет значительного увеличения грузоподъемности по сравнению с системами Bayraktar ТБ2 и TAI Anka. Вдобавок к возможности переноса управляемых бомб, которые были слишком тяжелыми для предыдущих БПЛА, увеличенная грузоподъемность Akıncı также позволяет переносить гораздо большее количество небольших боеприпасов вроде MAM-L. Например, Akıncı может нести до шестнадцати MAM-L, в то время как "ТБ2" – всего четыре.

Важно

Атака дронов. Станут ли БПЛА силой, которая изменит правила игры — как первые танки и самолеты

Baykar продолжает интеграцию систем вооружения для Akıncı. Так, в настоящее время проводятся испытания нескольких типов управляемых боеприпасов для проверки их применения на новой платформе. Среди них – MAM-T с дальностью чуть менее 40 км (по сравнению с 14 км у MAM-L). MAM-T будет применяться наряду с семействами высокоточных управляемых бомб Teber, LGK, KGK и (L)HGK, также предназначенных для использования на Akıncı. Эти авиабомбы состоят из устройств наведения собственной разработки, сопряженных с неуправляемыми бомбами Mark-82, Mark-83 и Mark-84 турецкого производства.

Особого упоминания заслуживает грозная Mark-84 весом 900 кг – самая тяжелая бомба, когда-либо применявшаяся на беспилотниках. Ее модификация с комплектом наведения GPS/INS известна как HGK-84. Авиабомба HGK-84 может достигать дальности до 28 км (или 22 км при запуске с меньшей высоты), а другой ее вариант, известный как LHGK-84, оснащен комплектом лазерного наведения для повышенной точности. Еще один вариант, NEB-84, представляет собой (управляемую) проникающую бомбу, предназначенную для использования против укрепленных наземных и подземных целей, таких как мосты и бункеры.

Важно

Разведка роем. Пентагон разрешит дронам и роботам воевать без контроля человека

Для размещения этого почти бесконечного разнообразия боеприпасов Akıncı оснащен восемью подвесными точками под крылом и еще одной, девятой – под фюзеляжем. Последняя предназначена для самых тяжелых боеприпасов, разрешенных для использования на Akıncı, включая HGK-84 и крылатые ракеты серии SOM. Типичная боевая нагрузка может состоять из двух управляемых планирующих бомб KGK-82 на подкрыльевых узлах подвески, двух бомб точного наведения Teber-82 и восьми MAM-L, как показано на рендере ниже. Это позволяет Akıncı отправиться на дальнюю дистанцию для поражения особо важной защищенной цели — встретив по пути колонну вражеских машин, быстро уничтожить ее, а затем продолжить выполнение своей задачи.

[ + – ] Рендер Akıncı с разнообразными боеприпасами на подвесных точках Фото: Baykar Makina

БПЛА Akıncı и использование крылатых ракет и ракет "воздух-воздух"

Пожалуй, самой инновационной будущей способностью Akıncı станет использование ракет "воздух-воздух" (РВВ), а именно – турецкой РВВ с ИК-наведением "Боздоган" и BVRAAM "Гекдоган", которая использует активный твердотельный радар для наведения на цель. Радар AESA позволит Akıncı автономно выбирать цели на большом расстоянии, а затем поражать их, что дает возможность охотиться на вражеские тихоходные самолеты, беспилотники и вертолеты, а также охранять другие беспилотники. Akıncı, вооруженные BVRAAM, уже практически неуязвимы для большинства военно-воздушных сил. Более того, РВВ средней дальности типа "Боздоган" могут представлять угрозу даже для истребителей противника: они быстры, очень маневренны (благодаря возможности непрямой наводки), а также весьма устойчивы к средствам радиоэлектронного противодействия.

Название "Байрактар акынджи" — составное. Слово "байрактар" с турецкого переводится как знаменосец, "акынджи" — это отряд легкой кавалерии. "Байрактар акынджи" таким образом — предводитель летучих гусар, который несет боевое знамя.

Еще одной особенностью является способность нести несколько вариантов крылатых ракет семейства SOM, предназначенных для использования против вражеских командных пунктов, объектов ЗРК, кораблей или других целей, требующих точного попадания 230-килограммовой фугасной боеголовкой. Хотя два варианта этого семейства были разработаны специально для использования против морских судов, дальность действия гораздо меньшей MAM-T уже превышает возможности систем ПВО всех кораблей ВМС Греции, кроме четырех. Вряд ли эти корабли будут использоваться в таком противостоянии, однако данный факт показывает, насколько выросли возможности ударных БПЛА и переносимых ими высокоточных боеприпасов за последние десятилетия.

[ + – ] Akıncı с крылатой ракетой серии SOM Фото: Baykar Makina

Перспективы использования ударных беспилотников Bayraktar Akıncı в воздушных боях

После вступления в строй Bayraktar Akıncı откроет новые главы в истории ударных беспилотников – будь то обстрел крылатыми ракетами вражеских целей из дружественного воздушного пространства, уничтожение подземных бункеров с помощью проникающих бомб NEB-84, остановка колонн бронетехники с помощью до 16 высокоточных бомб MAM-L, поражение вражеских систем ПВО далеко за пределами их радиуса действия или сбивание вражеских самолетов, БПЛА и вертолетов. Разнообразие вооружения делает Akıncı более гибким в использовании, чем любой беспилотник прошлого, позволяя легко перепрофилировать его для выполнения других задач в течение одного дня.

Важно

Не по фэншую. Как "Мотор Сич" поссорила Украину и Китай

Страны, заинтересованные в приобретении Akıncı, наверняка оценят тот факт, что все боеприпасы (и системы наведения), используемые для выполнения этих задач, могут поставляться непосредственно из Турции. Кроме того, новый беспилотник соответствует стандартам НАТО по боеприпасам, то есть страны НАТО смогут устанавливать на Akıncı другие бомбы или вооружение собственного производства. Не только члены НАТО, но и страны, которые разрабатывают свои собственные высокоточные боеприпасы, могут рассчитывать на относительно простую интеграцию с Akıncı. Именно привлекательность для иностранных заказчиков станет залогом успеха Akıncı, который избежит участи других перспективных проектов ударных беспилотников, произведенных в небольшом количестве. Таким образом, вскоре он откроет одну из самых значимых страниц в летописи беспилотных боевых действий.