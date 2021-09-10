Черговий дрон або революція в БПЛА? Чого чекати від нового Bayraktar із двигунами "Мотор-Січ"

Універсальний і вантажопідйомний. Фокус розібрався, що представляє собою новий Bayraktar Akıncı і чому його поява — це нова глава в історії ударних БПЛА.

Після тисячі тестових вильотів Туреччина недавно отримала перші ударні БПЛА Bayraktar Akıncı, здатні піднімати 900-кілограмові авіабомби. Важливо відзначити, що на цьому дроні стоять українські двигуни від "Мотор-Січі", за допомогою яких він вже встиг встановити рекорд по висоті польоту. 8 липня Akinci піднявся в небо на 11 594 метри і провів у повітрі 25 годин і 46 хвилин, пролетівши 7507 км. Важливо підкреслити, що це стало найтривалішим льотним випробуванням для БПЛА Akinci.

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Турецькі безпілотники отримають двигуни від "Мотор-Січ"

Виробник БПЛА Bayrak Makina планує встановлювати на всі свої безпілотники саме українські двигуни. Про це було заявлено 25 липня, і Akinci теж не стане винятком. За словами гендиректора компанії Халука Байрактара, стратегічне партнерство з Україною почалося ще у 2018 році. Наразі відносини між Україною й Туреччиною у сфері виробництва безпілотників перебуває на найвищому рівні. Тому в компанії планують і далі оснащувати дрони українськими двигунами.

"Технології авіаційної промисловості України — на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що дати одне одному в цьому співробітництві. Ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких і українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних БПЛА", — заявив Халук Байрактар, окреслюючи перспективи співпраці з українськими партнерами.

Фокус переклав новий текст дослідників Стейна Мітцера та Юста Оліманса, які ведуть профільний військовий блог Oryx, про те, що являє собою новий ударний БПЛА Bayraktar Akıncı.

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Бойовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı відкриває низку нових можливостей для повітряної війни. Серед них — кілька функцій, які раніше не зустрічалися ні на одному типі БПЛА в світі. Зокрема — здатність запускати високоточні крилаті ракети з дальністю понад 250 км і ракети класу "повітря-повітря" (BVRAAM) для атак по цілях за межами видимості на відстані до 100 км. Саме ці характеристики роблять Akıncı першим у своєму роді серійним багатоцільовим бойовим безпілотником у світі.

На церемонії, яка відбулася 29 серпня, у присутності президента Туреччини Ердогана компанія Baykar Savunma офіційно передала перші чотири серійні БПЛА Bayraktar Akıncı збройним силам Туреччини. Два з них призначені для командування сухопутних військ і командування батальйону БПЛА 2-ї армії, а решта надійдуть на озброєння 341-ї ескадрильї "Тінь" (Gölge) командування ВПС.

Крім того, що Akıncı сам по собі є надзвичайно універсальною розробкою, його величезна вантажопідйомність в 1 500 кг, різноманітність озброєння і більш ніж 24-годинна тривалість польоту означають, що він також добре підходить для виконання багатьох наземних ударних завдань, які зараз покладені на 240 винищувачів F-16. Виконання цим безпілотником деяких із перерахованих завдань дало б можливість звільнити дорогоцінні F-16 для повітряних боїв, хоча б частково покриваючи дефіцит, що утворився після виключення Туреччини з проекту F-35.

[ + – ] Akıncı в польоті Фото: Baykar Makina

Безпілотники Akıncı: перенесення керованих боєприпасів та авіабомби

Унікальний набір новаторських характеристик Akıncı значно розширює можливості Туреччини з ведення безпілотних бойових дій за рахунок значного збільшення вантажопідйомності в порівнянні з системами Bayraktar ТБ2 і TAI Anka. До того ж до можливості перенесення керованих бомб, які були занадто важкими для попередніх БПЛА, збільшена вантажопідйомність Akıncı також дозволяє переносити набагато більшу кількість невеликих боєприпасів на кшталт MAM-L. Наприклад, Akıncı може нести до шістнадцяти MAM-L, в той час як "ТБ2" — всього чотири.

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Baykar продовжує інтеграцію систем озброєння для Akıncı. Так, зараз проводять випробування кількох типів керованих боєприпасів для перевірки їх застосування на новій платформі. Серед них — MAM-T з дальністю трохи менше 40 км (в порівнянні з 14 км у MAM-L). MAM-T буде застосовуватися поряд із родинами високоточних керованих бомб Teber, LGK, KGK і (L) HGK, також призначених для використання на Akıncı. Ці авіабомби складаються з пристроїв наведення власної розробки, пов'язаних із некерованими бомбами Mark-82, Mark-83 і Mark-84 турецького виробництва.

Особливої згадки заслуговує грізна Mark-84 вагою 900 кг — найважча бомба, яку коли-небудь застосовували на безпілотниках. Її модифікація з комплектом наведення GPS/INS відома як HGK-84. Авіабомба HGK-84 може досягати дальності до 28 км (або 22 км при запуску з меншої висоти), а інший її варіант, відомий як LHGK-84, оснащений комплектом лазерного наведення для підвищеної точності. Ще один варіант, NEB-84, є (керованою) проникною бомбу, призначену для використання проти укріплених наземних і підземних цілей, таких як мости і бункери.

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Для розміщення цього майже нескінченного розмаїття боєприпасів Akıncı оснащений вісьмома підвісними точками під крилом і ще однією, дев'ятою — під фюзеляжем. Остання призначена для найважчих боєприпасів, дозволених для використання на Akıncı, включаючи HGK-84 і крилаті ракети серії SOM. Типове бойове навантаження може складатися з двох керованих плануючих бомб KGK-82 на підкрилових вузлах підвіски, двох бомб точного наведення Teber-82 і восьми MAM-L, як показано на рендері нижче. Це дозволяє Akıncı відправитися на дальню дистанцію для ураження особливо важливої захищеної мети — зустрівши по шляху колону ворожих машин, швидко знищити її, а потім продовжити виконання свого завдання.

[ + – ] Рендер Akıncı з різноманітними боєприпасами на підвісних точках Фото: Baykar Makina

БПЛА Akıncı і використання крилатих ракет і ракет "повітря-повітря"

Мабуть, найінноваційнішою майбутньою здатністю Akıncı стане використання ракет "повітря-повітря" (РВВ), а саме — турецької РВВ з ІК-наведенням "Боздоган" і BVRAAM "Гекдоган", яка використовує активний твердотільний радар для наведення на ціль. Радар AESA дозволить Akıncı автономно вибирати цілі на великій відстані, а потім вражати їх, що дає можливість полювати на ворожі тихохідні літаки, безпілотники та вертольоти, а також охороняти інші безпілотники. Akıncı, озброєні BVRAAM, вже практично невразливі для більшості військово-повітряних сил. Більш того, РВВ середньої дальності типу "Боздоган" можуть становити загрозу навіть для винищувачів противника: вони швидкі, дуже маневрені (завдяки можливості непрямого наведення), а також досить стійкі до засобів радіоелектронної протидії.

Назва "Байрактар Акинджі" — складене. Слово "Байрактар" з турецького перекладається як прапороносець, "Акинджі" — це загін легкої кавалерії. "Байрактар Акинджі" таким чином — ватажок летючих гусарів, який несе бойове знамено.

Ще однією особливістю є здатність нести кілька варіантів крилатих ракет сімейства SOM, призначених для використання проти ворожих командних пунктів, об'єктів ЗРК, кораблів або інших цілей, що вимагають точного попадання 230-кілограмової фугасної боєголовки. Хоча два варіанти цього сімейства були розроблені спеціально для використання проти морських суден, дальність дії набагато меншої MAM-T вже перевищує можливості систем ППО всіх кораблів ВМС Греції, крім чотирьох. Навряд чи ці кораблі використовуватимуться в такому протистоянні, проте цей факт показує, наскільки зросли можливості ударних БПЛА і високоточні боєприпаси, які вони переносять, за останні десятиліття.

[ + – ] Akıncı з крилатою ракетою серії SOM Фото: Baykar Makina

Перспективи використання ударних безпілотників Bayraktar Akıncı в повітряних боях

Після вступу в дію Bayraktar Akıncı відкриє нові глави в історії ударних безпілотників — будь то обстріл крилатими ракетами ворожих цілей з дружнього повітряного простору, знищення підземних бункерів за допомогою проникних бомб NEB-84, зупинка колон бронетехніки за допомогою до 16 високоточних бомб MAM-L, ураження ворожих систем ППО далеко за межами їхнього радіусу дії або збивання ворожих літаків, БПЛА та вертольотів. Різноманітність озброєння робить Akıncı гнучкішим у використанні, ніж будь-який безпілотник минулого, дозволяючи легко перепрофілювати його для виконання інших завдань протягом одного дня.

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Країни, зацікавлені в придбанні Akıncı, напевно оцінять той факт, що всі боєприпаси (і системи наведення), які використовують для виконання цих завдань, можна постачати безпосередньо з Туреччини. Крім того, новий безпілотник відповідає стандартам НАТО з боєприпасів, тобто країни НАТО зможуть встановлювати на Akıncı інші бомби або озброєння власного виробництва. Не тільки члени НАТО, а й країни, які розробляють свої власні високоточні боєприпаси, можуть розраховувати на відносно просту інтеграцію з Akıncı. Саме привабливість для іноземних замовників стане запорукою успіху Akıncı, який уникне долі інших перспективних проектів ударних безпілотників, вироблених у невеликій кількості. Таким чином, незабаром він відкриє одну з найбільш значущих сторінок у літописі безпілотних бойових дій.