Не по фэншую. Как "Мотор Сич" поссорила Украину и Китай

Украина сказала "нет" китайским инвесторам и объявила о национализации одного из крупнейших оборонных предприятий. Кому достанется "Мотор Сич", к чему приведет срыв миллиардной сделки и во что выльется наметившийся из-за нее конфликт между Украиной и Китаем, разбирался Фокус.

4 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада намерена национализировать корпорацию "Мотор Сич". Китайская сторона, в свою очередь, подтвердила намерение взыскать с Украины через международный арбитраж убытки от расторгнутой сделки. Сумма ущерба обозначена в 3,6 млрд долларов. На кону огромная сумма и отношения с крупным международным партнером.

"Мотор Сич" нужна всем и не достанется никому?

Предприятие "Мотор Сич", которое занимается разработкой авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, для Украины является стратегическим. Авторитет и известность получило во времена СССР, считалось одним из лучших в своей сфере тогда и сохранило лидерские позиции по сей день. Корпорация производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Наибольший интерес "Мотор Сич" вызывает у китайского ВПК. С 2015 года бизнесмены и военспецы из КНР пытаются получить контроль над корпорацией, и частично достигли успеха.

Частично — поскольку акции "Мотор Сич" уже три года находятся под арестом по ходатайству следователя СБУ "с целью сохранения вещественных доказательств" в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. Обвинения нешуточные: "Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – говорится в определении суда об аресте акций. С тех пор АМКУ регулярно отклоняет заявки на приобретение оставшейся части ценных бумаг.

На фоне китайской активности будущим корпорации заинтересовались американцы (что, видимо, не случайно, если принять во внимание разворачивающееся противостояние двух супердержав). США выступили против китайского влияния на "Мотор Сич", и это стало сигналом для Украины. Украинская власть заявила о том, что контрольный пакет корпорации никогда не достанется иностранцам ("Никогда. Не при мне. …При моем президентстве точно нет", — подчеркнул президент Зеленский в нашумевшем интервью НВО). Последовавшее за этим решение национализировать предприятие резко раскритиковали в Пекине.

Кому достанется "Мотор Сич", к чему приведет срыв миллиардной сделки и наметившийся из-за нее конфликт между Украиной и Китаем, разбирался Фокус.

[ + – ] АО "Мотор Сич" имеет собственную программу вертолетостроения, в которую включены все этапы: от проектирования и разработки до изготовления и испытаний вертолетной техники Фото: motorsich.com

Китайский след и громкие обвинения

Впервые китайцы "зашли" в "Мотор Сич" в 2016 году. Тогда компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment купила 76% акций у директора предприятия Вячеслава Богуслаева. Сделка прошла без одобрения Антимонопольного комитета. Кроме того, СБУ заявила, что китайцы планировали уничтожить "Мотор Сич", а все производство перевести на свою территорию. Поэтому в 2018 году 56% акций компании были арестованы судом.

Со сделкой связан и харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Его DCH Group вместе со Skyrizon являются партнерами в покупке "Мотор Сичи". В августе 2020 года они совместно обратились в Антимонопольный комитет о приобретении акций предприятия. Уже тогда президент Владимир Зеленский совместно с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и СБУ потребовали от Кабинета министров защитить экономические интересы государства и не допустить никаких сделок с китайцами.

Не последнюю роль в этом процессе сыграли США. Для Вашингтона основной целью было не допустить получения китайцами технологии производства авиационных двигателей и использовать их в своих военных интересах. Поэтому в январе 2021 года Вашингтон ввел против Skyrizon санкции, а экс-глава Госдепа США Майк Помпео назвал китайские инвестиции в украинское предприятие "злонамеренными".

Однако Китай не собирался отступать, поэтому предложил Украине отдать 25% акций "Мотор Сичи" для общего управления. В 2019 году с "Укроборонпром" был подписан соответствующий документ. Но Антимонопольный комитет не одобрил его, посчитав, что оборонный концерн после такого решения сам может попасть под американские санкции.

"Для Китая уникальность "Мотор Сичи" в том, что у наших двигателей оптимальное соотношение цены и качества. Не самое плохое в мире. Мы можем производить полный цикл в производстве вертолетов. Для Китая это важно, потому что у них вертолетной школы нет вообще", — рассказывает Фокусу военный эксперт Олег Жданов, объясняя интерес азиатских бизнесменов к украинскому предприятию.

Жесткий ответ и первое китайское предупреждение

Дабы не нагнетать отношения с американцами было принято решение "Мотор Сич" национализировать — и секретарь Совбеза Алексей Данилов утверждает, что речь идет о возвращении предприятия в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством. В правящей фракции "Слуга народа" обещают в ближайшее время внести соответствующий законопроект.

Недовольным в этой ситуации остался Китай. Кроме того, что китайские предприниматели лишаются своих акций, против Skyrizon также введены украинские санкции на три года, ограничивающие ведение бизнеса в стране.

"Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", — говорится в оперативно выпущенном заявлении компании.

Защищать своих граждан бросилось и правительство Китая. В начале февраля МИД Украины получил ноту от коллег из КНР. Там обеспокоены действиями украинских властей в отношение китайских бизнесменов.

[ + – ] Обращение руководства АО "Мотор Сич" к сотрудникам и акционерам предприятия Фото: motorsich.com

Конфликт на несколько лет?

В политических кругах прогнозируют, что без международных последствий для Украины расторжение сделки с Китаем и процесс национализации "Мотор Сичи" не пройдет. Вопрос о том, сможет ли государство выиграть международный суд, остается открытым. Но есть мысли, что на стороне Киева будут США и Евросоюз, которые поддерживают решение национализировать "Мотор Сич".

"Эта ситуация дает Украине шанс для более глубокого сотрудничества с Вашингтоном. Но вряд ли это будет положительно влиять на китайско-украинские отношения", — считает Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Опрошенные Фокусом эксперты поддерживают возвращение предприятия в госсобственность.

"Украина действует в своих интересах. И управление "Мотор Сич" китайцами приносит ряд опасностей для нацбезопасности страны", — комментирует Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network.

Эксперт не исключает, что Китай попытается подключить своих лоббистов в Киеве для влияния на ситуацию, но это будет неэффективным шагом. Остается вариант с ответными санкциями, которые могут нести опасность уже для украинской экономики. Ведь отечественный рынок во многом зависим от китайского – экспорт составляет около 9 млрд долл.

"Китаю не нравится сложившаяся ситуация, но я не думаю, что произойдет какое-то ухудшение в отношениях", — прогнозирует Пойта.

И даже состоявшийся на прошлой неделе визит китайских предпринимателей в аннексированный Крым не станет камнем преткновения между государствами. Хотя украинская сторона и высказала свое возмущение, на что Пекин попросил "не политизировать" сотрудничество китайских компаний с полуостровом. А во время встречи с замминистра иностранных дел Евгения Енина посол КНР в Украине Фань Сяньжун объяснил, что официальный Пекин не имеет никакого отношения к данной поездке.

Эксперт Михаил Пашков считает, что ближайшие два года диалог между Украиной и Китаем будет непростым. Немалую роль в этом сыграют Штаты и Россия — последняя будет активно демонстрировать Китаю, что является надежным партнером и выступает полностью на стороне Пекина. Подействует ли это на китайцев, пока сложно сказать. Но точно можно ответить, что там также не готовы разрывать отношения с Украиной. Ведь мы для них являемся трамплином в Европу, говорит Пашков. А рынки Восточной Европы играют сейчас для Пекина важную роль.

[ + – ] Диаграмма: крупнейшие игроки на рынке вооружений за последние 5 лет Фото: sipri.org

Китай, Госдеп и "хищнические инвестиции"

Почему так важны для Китая украинские авиадвигатели и украинские технологии? И можно ли допустить, что Украина, отказываясь продавать "Мотор Сич", отстаивает не только свои интересы, но и становится участницей противостояния США и Китая? Где наше место в этой большой игре?

Согласно опубликованному на днях отчету SIPRI (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира), в последние 5 лет Китай был крупнейшим импортером оружия в Восточной Азии. В 2016–20 годах на долю КНР приходилось 4,7% мирового импорта оружия — таким образом, страна стала крупнейшим импортером оружия в Восточной Азии.

При этом Китай сам — пятый по величине поставщик оружия, его доля в совокупном мировом экспорте вооружений — 5.2%. Крупнейшие получатели китайского оружия — Пакистан, Бангладеш и Алжир. А в импорте вооружений странами Африки к югу от Сахары доля Китая составила 20%.

Введенные США антикитайские санкции и последовавшее заявление Госдепартамента не случайны. "Хищнические инвестиции Skyrizon и приобретение технологий в Украине представляют собой неприемлемый риск перенаправления на военные цели в КНР, — говорится в заявлении Госдепа. — Skyrizon активно скупает интеллектуальную собственность и технологии для развития ключевых военных возможностей, угрожающих национальной безопасности США — в том числе способности разрабатывать, производить или обслуживать авиационные двигатели, спутники и крылатые ракеты".

[ + – ] Украинская вертолетная техника - предмет международного интереса Фото: motorsich.com

Как Китай мог бы использовать украинские технологии в своем противостоянии с США (в этой новой разновидности холодной войны)?

Эксперт киевского Центра армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко в комментарии по этой теме отмечал, что интерес для Пекина представляют не столько производственные мощности "Мотор Сич", сколько технологии. "Богуслаев каким-то образом умудрился получить и лицензии на технологии государственного конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс", которое разрабатывает двигатели. Теперь владелец "Мотор Сичи" фактически может распоряжаться государственными стратегическими технологиями", — констатировал Левченко в материале DW.

Украинские двигатели нужны Китаю для создания собственного тяжелого транспортного военного вертолета с ударными возможностями, и для комплектации учебно-боевых самолетов (уже закупаются). Но предположительно, наиболее интересен для китайского ВПК созданный украинскими инженерами двигатель для дозвуковых гражданских беспилотных летательных аппаратов МС-400.

[ + – ] Турбореактивный двухконтурный двигатель МС-400 - лакомый кусок для китайцев? Фото: motorsich.com

"Он разрабатывался в свое время как двигатель для крылатых ракет. Вполне вероятно, США опасаются, что эти разработки могут ускорить китайскую программу строительства крылатых ракет нового поколения", — поясняет исследователь военной авиации из Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

Эти же двигатели крайне интересны для Ирана. И вообще, отмечает эксперт из Лондона, Китай может экспортировать эту военную продукцию уже в другие страны — "которые считают США своими противниками". А это уже чревато обвинением в нарушении Договора об ограничении систем противоракетной обороны, к которому в 1997 году присоединилась Украина — еще один повод насторожиться.