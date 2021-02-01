Китай не является геополитической угрозой для Украины, - Зеленский (видео)

Но контрольный пакет "Мотор Сичи" китайским инвесторам не продадут. Он останется у Украины

В интервью для американского Axios на HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с утверждением, что Китай является геополитической угрозой №1.

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес или определенная страна относится к нам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут быть представленными в вашей стране", — заявил Зеленский.

По словам президента, в Украине может быть представлен как американский инвестор, так и китайский. Но при этом продажу контрольного пакета санкций "Мотор Сичи" он не допустит ни Китаю, ни любой другой стране.

"Никогда. Не при мне. Я тут не на всю жизнь.. Но при моем президентстве точно нет", — говорит президент Зеленский.

В Axios отмечают, что у Вашингтона не так и много рычагов повлиять на ситуацию. Так как помочь Украине получить американскую вакцину от Covid-19 в США не смогли. А Китай заявил, что готов работать с Украиной для получения вакцины.

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Напомним, СНБО ввели санкции на ряд китайских компаний и инвестора "Мотор Сич". Ранее в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что Украина закупит у Китая 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом вакцина показывает 65,3% эффективности в Индонезии. А в ОАЭ ее эффективность составила 86%.