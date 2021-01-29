СНБО ввела санкции против "Мотор Сичи" и 3 китайских компаний
Кроме "Мотор Сичи" под санкции СНБО попал китайский бизнесмен Ван Цзын.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввели санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае, — передает "Укринформ".
СНБО ввели санкции против:
- Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)
- Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
- Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)
- Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)
- Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
"Skyrizon Aircraft" — это компания, которая инвестировала в украинский завод "Мотор Сич". Согласно решению к компаниям и физлицам применяют такие ограничения:
- Блокировка активов и временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом
- Ограничение торговых операций
- Ограничение, полная или частичная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины
- Запрет на выведение капитала из Украины
- Полный запрет на работу с ценными бумагами
- Запрет увелечения размера статутного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранной страны или юрлица, участником которой является нерезидент или иностранное государство с 10 и более процентов статутного капитала
- Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений
- Запрет на концентрирование субъектов хозяйствования.
В "Мотор Сич" на момент написания новости никак не отреагировали на решение СНБО.
Напомним, что в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.
Недавно стало известно, что США ввели санкции против компании-инвестора "Мотор Сичи".
Украинского бизнесмена Александра Ярославского вызывали на допрос по данному делу.