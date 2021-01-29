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СНБО ввела санкции против "Мотор Сичи" и 3 китайских компаний

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Фото: 112 Украина

Кроме "Мотор Сичи" под санкции СНБО попал китайский бизнесмен Ван Цзын.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввели санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае, — передает "Укринформ".

СНБО ввели санкции против:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)
  • Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)
  • Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)
  • Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

"Skyrizon Aircraft" — это компания, которая инвестировала в украинский завод "Мотор Сич". Согласно решению к компаниям и физлицам применяют такие ограничения:

  • Блокировка активов и временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом
  • Ограничение торговых операций
  • Ограничение, полная или частичная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины
  • Запрет на выведение капитала из Украины
  • Полный запрет на работу с ценными бумагами
  • Запрет увелечения размера статутного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранной страны или юрлица, участником которой является нерезидент или иностранное государство с 10 и более процентов статутного капитала
  • Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений
  • Запрет на концентрирование субъектов хозяйствования.

В "Мотор Сич" на момент написания новости никак не отреагировали на решение СНБО.

Напомним, что в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.

Недавно стало известно, что США ввели санкции против компании-инвестора "Мотор Сичи".

Украинского бизнесмена Александра Ярославского вызывали на допрос по данному делу.