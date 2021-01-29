СНБО ввела санкции против "Мотор Сичи" и 3 китайских компаний

Кроме "Мотор Сичи" под санкции СНБО попал китайский бизнесмен Ван Цзын.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввели санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае, — передает "Укринформ".

СНБО ввели санкции против:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)

Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

"Skyrizon Aircraft" — это компания, которая инвестировала в украинский завод "Мотор Сич". Согласно решению к компаниям и физлицам применяют такие ограничения:

Блокировка активов и временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом

Ограничение торговых операций

Ограничение, полная или частичная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины

Запрет на выведение капитала из Украины

Полный запрет на работу с ценными бумагами

Запрет увелечения размера статутного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранной страны или юрлица, участником которой является нерезидент или иностранное государство с 10 и более процентов статутного капитала

Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений

Запрет на концентрирование субъектов хозяйствования.

В "Мотор Сич" на момент написания новости никак не отреагировали на решение СНБО.

Напомним, что в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.

Недавно стало известно, что США ввели санкции против компании-инвестора "Мотор Сичи".

Украинского бизнесмена Александра Ярославского вызывали на допрос по данному делу.